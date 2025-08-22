Lífið

Níu á­stæður fyrir því að stunda morgunkynlíf

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það eru margar goðar ástæður fyrir því að stunda kynlíf á morgnanna frekar en á kvöldin.
Það eru margar goðar ástæður fyrir því að stunda kynlíf á morgnanna frekar en á kvöldin. Getty

Þrátt fyr­ir að marg­ir kjósi að stunda kyn­líf á kvöld­in eru fjölmargar góðar ástæður fyrir því að byrja daginn á kynlífi. Ekki aðeins vegna þess að það er skemmtilegt, heldur getur það haft jákvæð áhrif á líkamlega og andlega vellíðan. 

Samkvæmt Healthline getur morgunkynlíf meðal annars aukið orkuna yfir daginn, styrkt tengslin við maka og bætt almenna vellíðan. Þá getur fullnæging jafnvel bætt útlit húðarinnar.

Hér að neðan eru níu ástæður fyrir því að stunda reglulegt morgunkynlíf.

1. Líkaminn er tilbúinn og vakandi

Morgunninn er fullkominn tími fyrir kynlíf því líkaminn er einfaldlega tilbúinn. Estrógen- og testósterónstig eru á hámarki á þessum tíma dags, sem eykur kynhvöt. 

2. Hann endist lengur

Hærra testósterón í líkamnum þýðir betra kynlíf. Það eykur kynhvöt og bætir kynferðislega virkni og getur styrkt stinningu getnaðarlims. Hvað er ekki frábært við það?

Getty

3. Aukin nánd

Morgunkynlíf geta gert ykkur nánari. En hvernig? Kynlíf framleiðir oxýtósín hormónið, sem oft er nefnt ástarhormónið, losnar við kynlíf og finnur þú sterkari tengingu við maka þinn.

4. Minnkar streitu

Rannsókn frá 2010 sýndi að kynlíf getur lækkað magn kortisóls, eða streituhormóns, í líkamanum. Með því að stunda kynlíf fyrir vinnu byrjarðu daginn afslappaðri og í betra skapi.

5. Losar um endorfín

Við kynlíf losnar líkaminn um endorfín, sem er náttúrulegt gleðihormón sem eykur vellíðan. Þess vegna finnur þú þig yfirleitt hamingjusamari eftir fullnægingu. Af hverju ekki að byrja daginn með léttara hugarfari?

Getty

6. Telst sem líkamsrækt

Kynlíf að morgni er kannski ekki eins og að fara út að klaupa í klukkutíma en það jafngildir góðum göngutúr. mkvæmt rannsókn frá Harvard Medical School brennir maður um fimm hitaeiningum á mínútu við kynlíf.

7. Gott fyrir heilann

Viltu örva vitsmunalega getu? Morgunkynlíf getur hjálpað. Margar rannsóknir sýna að kynlíf losar blöndu af taugaboðefnum og hormónum, sérstaklega dópamín, gleðihormónið, sem getur bætt heilsu heilans og haft jákvæð áhrif á hugsun.

8. Styrkir ónæmiskerfið

C-vítamín er gott fyrir ónæmiskerfið, en það gerir kynlíf líka. Rannsókn frá 2015 sýndi að kynlíf getur aukið ónæmi með því að örva náttúrulegar varnir líkamans gegn bakteríum, veirum og öðrum sýkingum.

Getty

9. Getur gert þig unglegri

Sumir sérfræðingar telja að kynlíf hjálpi til við að líta yngri út vegna þess að það losar oxýtósín, beta-endorfín og önnur bólgueyðandi efni. Rannsóknir benda til þess að kynlíf að minnsta kosti þrisvar í viku geti látið þig líta nokkrum árum yngri út en þá sem stunda minna kynlíf. 

Þá getur fullnæging jafnvel bætt húðina á marga vegu.

Kynlíf Ástin og lífið

Tengdar fréttir

Seiðandi víbrur sem virka í bólinu

Tónlist hefur óumdeilanleg áhrif á líðan okkar og getur kallað fram alls konar tilfinningar. Hún getur róað hugann og veitt okkur orku á margvíslegan máta. Það á ekki síður við þegar við viljum skapa rétta stemningu fyrir rómantíska kvöldstund með ástinni.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.