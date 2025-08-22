25 ára kona sem greindist með bráðahvítblæði fyrir tveimur árum segir níu mánaða dóttur sína hafa verið sinn allra mest drifkraft í gegnum erfiða lyfjagjöf í lengri tíma. Hún hefur nú lokið meðferð og er orðin tveggja barna móðir eftir að hafa óvænt orðið ófrísk.
Jakkafataklæddi hlaupahópurinn HHHC Boss, sem hleypur sex maraþon á sex dögum yfir Kjöl, kemur til Reykjavíkurborgar í dag. Hópurinn tileinkar dagsverkið Veru Helgadóttur sem greindist 23 ára með bráðahvítblæði. Hópurinn hefur safnað rúmum sjö milljónum til styrktar Krafti en setur markið á tíu milljónir.
„Þetta var í ágúst 2023 og ég hafði nýlega klárað fæðingarorlof, bókstaflega. Daginn sem ég byrja að vinna enda ég með sjúkrabíl upp á bráðamóttöku og rússíbaninn byrjaði.“
Hún segist hafa verið með skrýtin einkenni í margar vikur.
„Sneiðmyndin á bráðamóttökunni sýndi 14 sentímetra fyrirferð sem var að ýta á nýrað og brisið og hófst þá meðferð við brisbólgu með dreni í nýrað og stanslausum morfíngjöfum. Það þótti þó nokkuð ljóst frá upphafi að um krabbamein væri að ræða en endanleg greining kom ekki fyrr en viku seinna og niðurstaðan var sjaldgæf birtingarmynd bráðahvítblæðis.“
Hún minnist þess þegar maðurinn hennar og móðir sátu með henni á krabbameinsdeildinni og læknirinn tilkynnti þeim greininguna og verkefnið sem fram undan væri.
„Fyrstu viðbrögð mín voru léttir, maðurinn minn brast í grát og mamma fraus úti í horni. Mjög misjöfn viðbrögð en það létti yfir mér að fá að heyra að það væri til lækning og að líkurnar væru með mér í liði.“
Hún hafi þó syrgt það að komast ekki í eggheimtuferli.
„Því lyfjagjöfin þurfti að byrja strax næsta dag og mér fannst mjög erfið tilhugsun að geta ekki eignast annað barn og gefið dóttur minni systkini.“
Dóttir hennar var þá níu mánaða gömul og reyndist hennar helsti drifkraftur.
„Meðferðin tók hálft ár og krabbameinsdeildin varð heimilið mitt á meðan, en ég ríghélt í setninguna „ég ætla að komast heim til hennar“.“
Hún minnist þess þegar henni barst poki merktur Krafti fyrstu vikuna sem hún lá inni. Þar var starfið kynnt en pokinn innihélt líka hluti sem hún gat notað í gegnum meðferðina eins og prjónaðir sokkar, tannbursti, líkamssápa og sjampó.
„Mér fannst svolítið fyndið að fá sjampó því ég var að fara að missa hárið en það kom að góðum notum þegar ég fékk það aftur. Með þessum poka hjálpaði Kraftur mér að horfa fram á veginn og sjá fyrir endann á meðferðinni því ég hlakkaði svo til að klára hana og geta nýtt mér þjónustu Krafts.“
Vera hafði verið í næstum samfelldri einangrun í hálft ár og mátti bara knúsa dóttur sína. Hún upplifði sig svolítið í lausu lofti þegar meðferðinni lauk og áfallið dundi yfir.
„En verkefnið heldur áfram þó svo að lyfjameðferðin sé búin og jafningjastuðningurinn er þar lang besta vopnið. Þar kom Kraftur sterkt inn og studdi mig við að feta næstu skref og koma mér aftur út í lífið – félagslega og andlega.“
Vera getur nú litið um öxl stolt eftir mikla baráttu.
„Nú hef ég lokið meðferð og varð óvænt ófrísk og á núna fullkomlega heilbrigðan þriggja mánaða gamlan strák og nýt lífsins í fæðingarorlofi. Ég er í eftirliti á tveggja mánaða fresti en okkur heilsast mjög vel og lítum björtum augum á framtíðin.“
