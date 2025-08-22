Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Stefán Árni Pálsson skrifar 22. ágúst 2025 10:06 Ísabella Ýrr sýndi Völu nýtt hótel í miðborginni. Í nýju hóteli í miðbæ Reykjavíkur eru engin venjuleg herbergi heldur nokkurs konar svefnhólf sem eru mjög sérstök. Svefnhólfin eða lokrekkjurnar eru annað hvort alveg niður við gólfið eða hækkaðar upp en samt lokaðar af. Hótelið hefur fengið ýmis hönnunarverðlaun og er alveg einstakt og svefnhólfin á hótelinu eru til dæmis með led ljósum í ýmsum litum sem gestirnir stjórna sjálfir og hvert smáatriði er úthugsað. Útlitið er allt mjög flott og upplifunin einstök. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og leit við á City Hub við Hverfisgötuna. „Þetta er svolítið öðruvísi. Þetta eru ekki venjuleg hótelherbergi. Þetta er ekki eins og þessi japönsku hólf sem fólk hefur séð. Þarna er aðeins meira pláss, þú getur verið með töskuna þína, skipt um föt og aðeins staðið upp og teygt úr þér,“ segir Ísabella Ýrr hjá City Hub. Hér að neðan má sjá hvernig þetta allt saman lítur út. Hótel á Íslandi Ísland í dag Mest lesið Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Lífið Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Lífið Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Lífið Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Lífið Svona verður dagskráin á Menningarnótt Lífið Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt Lífið Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Lífið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Lífið Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna Lífið Fleiri fréttir Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt „Sjúllaður“ sítrónu og jarðaberja næturgrautur Draumadís Þórhildar og Hjalta komin í heiminn Svona verður dagskráin á Menningarnótt Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Súrrealískt þegar Jay Leno vinkaði fjölskyldunni á Facetime Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig „Pylsa“ sækir í sig veðrið Ómótstæðileg ítölsk steikarloka úr smiðju Hildar Rutar Opnar sig um sviplegt fráfall eiginmannsins „Lítið ömmugull á leiðinni“ hjá Siggu Lund Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Langömmulán hjá Eddu Björgvins Kemur út sem pankynhneigð Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Nýju fötin forsetans Sjá meira