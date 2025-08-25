Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 25. ágúst 2025 14:55 Sunneva og Benedikt trúlofuðu sig í apríl síðastliðinn. Sunneva Einarsdóttir, áhrifavaldur og raunveruleikastjarna, segir að hegðun unnusta síns, Benedikts Bjarnasonar tölvunarfræðings, hafi vakið hjá henni grun um að hann myndi biðja hennar þegar þau voru í ferðalagi í Mexíkó síðastliðinn apríl. Sunneva birti óséð myndband frá umræddum degi á TikTok í tilefni af sex ára sambandafmæli þeirra og fjögurra mánaða trúlofunarafmæli en parið trúlofuðu sig þann 15. apríl á ströndinni í Cancún í Mexíkó. „Ég veit ekki hvort ég sé gjörsamlega búin að missa vitið en ég held að ég gæti verið að fá hring í kvöld. Bensi er búinn að vera svo ótrúlega sus, búinn að vera glottandi í allan dag,“ segir Sunneva í myndbandi. „Kannski er ég bara out of my mind. En ég veit það ekki. Hann er búinn að segja: „15.04, það er dálítið falleg dagsetning er það ekki?“ Svo er hann búinn að segja „þetta er the trip“ og „þetta er the day,“ í dag. Þetta er allavega outfittið mitt, sjáum hvað gerist.“ Sunneva las rétt í hegðun Benedikts sem fór á skeljarnar á ströndinni um kvöldið. Í lok myndbandsins sýnir hún trúlofunarhringinn og segir „You did that“ og brosir til hans. @sunnevaeinars draft frá 15.04.25 🤭💍🤍 6 ár saman í dag & 4 mánuðir trúlofuð 🤍 ♬ original sound - Sunneva Einars 🌸 Benedikt og Sunneva hófu að slá sér upp árið 2019. Sunneva hefur undanfarin ár fest sig í sessi sem einn fremsti áhrifavaldur landsins. Hún heldur uppi hlaðvarpinu Teboðinu ásamt Birtu Líf Ólafsdóttur og fer mikinn í raunveruleikaþáttunum LXS á Stöð 2. Brúðkaup Tímamót Mest lesið „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Lífið Frumsýning á Vísi: Eldgos, hamfarir og ást í kitlu fyrir Eldana Bíó og sjónvarp Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Lífið Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Lífið Skúli hannaði hof fyrir Grímu Lífið Fagurkeri selur miðbæjarperlu Lífið Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Lífið Sopranos-stjarna látin Bíó og sjónvarp „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Lífið Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Lífið Fleiri fréttir Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Fagurkeri selur miðbæjarperlu „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja 99 ára gömul tombóla á Borg í Grímsnesi og engin núll Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Bragðgóðar kalkúnabollur í kókos og límónusósu Hörður Björgvin kom Móeiði á óvart HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Ari og Helga Lilja flytja á milli glæsihúsa í Garðabæ Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Sjá meira