Þetta eru kepp­endur Ung­frú Ís­land Teen 2025

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Keppendur Ungfrú Ísland Teen eru á aldrinum 16 til 19 ára. Keppnin er frambrugðin hinni hefðbundnu Ungfrú Ísland keppeni þar sem aðeins ein stúlka stendur uppi sem sigurvegari. Auk þess verður ekkert sundfataatriði.
Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen fer fram í fyrsta sinn 21. október næstkomandi í Gamla Bíói. Þátttakendur eru 30 talsins og eru á aldrinum 16–19 ára. Keppnin verður í anda hefðbundinnar Ungfrú Ísland-keppni en með breyttum áherslum sem henta þessum aldurshópi.

Meginmunurinn á Ungfrú Ísland Teen og Ungfrú Ísland er sá að sigurvegari Ungfrú Ísland Teen mun ekki keppa erlendis fyrir Íslands hönd. Þá verður ekkert sundfataatriði, í staðinn munu stúlkurnar koma fram í fatnaði frá styrktaraðilum keppninnar.

Myndir af keppendum Ungfrú Ísland Teen má sjá hér að neðan.

Regína Lea Ólafsdóttir - Akranes 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Sólveig Bech -Árbær

Ljósmynd/Arnór Trausti

Birna Dís Baldursdóttir - Breiðholt

Ljósmynd/Arnór Trausti

Linda Amina Shamsudin -Esja 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Amelía Ósk Atladóttir - Eyrarbakki 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Maríkó Lea Ívarsdóttir - Fossvogur

Ljósmynd/Arnór Trausti

Emilía Sunna Andradóttir - Garðabær 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Særún Lilja Eysteinsdóttir - Garður 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Victoria Líf Pedro -Geysir 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Lea Björt Axelsdóttir - Gullfoss 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Andrea Líf Hafdal - Hafnarfjörður

Ljósmynd/Arnór Trausti

Ísey Waage - Húnaþing Vestra 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Arndís Norðdahl - Hvalfjörður

Ljósmynd/Arnór Trausti

Klaudia Lára Solecka - Keflavík 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Dagbjört Fjóla Elísdóttir - Kirkjufell

Ljósmynd/Arnór Trausti

Dagný Björt Axelsdóttir - Kópavogur

Ljósmynd/Arnór Trausti

Emma Guðrún Davíðsdóttir - Kvígindisfjörður 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Malaika Ingvarsdóttir - Laugardalur 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Ylfa Mist Helgadóttir - Mosfellsbær 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Thelma Marín Ingadóttir - Norðlingaholt

Ljósmynd/Arnór Trausti

Emilíana Ísis Káradóttir -Reykjavík

Ljósmynd/Arnór Trausti

Thelma Sigrún Thorarensen - Reykjanesbær

Ljósmynd/Arnór Trausti

Nadía Amrouni - Sandgerði 

Ljósmynd/Arnór Trausti

Brynhildur Ruth Sigurðardóttir - Selfoss

Ljósmynd/Arnór Trausti

Elínborg Hrannarsdóttir - Skarðsströnd

Ljósmynd/Arnór Trausti

Sara Lind Edvinsdóttir - Suðurnes

Ljósmynd/Arnór Trausti

Elísabet Victoria Líf Pétursdóttir - Suðuenesjabær

Ljósmynd/Arnór Trausti

Lovísa Rós Hlynsdóttir - Suðurland

Ljósmynd/Arnór Trausti

Ester Brák Nardini - Vesturbær

Ljósmynd/Arnór Trausti

Jóhanna Dalrós Runólfsdóttir - Vesturland

Ljósmynd/Arnór Trausti
