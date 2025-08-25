Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 25. ágúst 2025 15:02 Keppendur Ungfrú Ísland Teen eru á aldrinum 16 til 19 ára. Keppnin er frambrugðin hinni hefðbundnu Ungfrú Ísland keppeni þar sem aðeins ein stúlka stendur uppi sem sigurvegari. Auk þess verður ekkert sundfataatriði. Ljósmynd/Arnór Trausti Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen fer fram í fyrsta sinn 21. október næstkomandi í Gamla Bíói. Þátttakendur eru 30 talsins og eru á aldrinum 16–19 ára. Keppnin verður í anda hefðbundinnar Ungfrú Ísland-keppni en með breyttum áherslum sem henta þessum aldurshópi. Meginmunurinn á Ungfrú Ísland Teen og Ungfrú Ísland er sá að sigurvegari Ungfrú Ísland Teen mun ekki keppa erlendis fyrir Íslands hönd. Þá verður ekkert sundfataatriði, í staðinn munu stúlkurnar koma fram í fatnaði frá styrktaraðilum keppninnar. Myndir af keppendum Ungfrú Ísland Teen má sjá hér að neðan. Regína Lea Ólafsdóttir - Akranes Ljósmynd/Arnór Trausti Sólveig Bech -Árbær Ljósmynd/Arnór Trausti Birna Dís Baldursdóttir - Breiðholt Ljósmynd/Arnór Trausti Linda Amina Shamsudin -Esja Ljósmynd/Arnór Trausti Amelía Ósk Atladóttir - Eyrarbakki Ljósmynd/Arnór Trausti Maríkó Lea Ívarsdóttir - Fossvogur Ljósmynd/Arnór Trausti Emilía Sunna Andradóttir - Garðabær Ljósmynd/Arnór Trausti Særún Lilja Eysteinsdóttir - Garður Ljósmynd/Arnór Trausti Victoria Líf Pedro -Geysir Ljósmynd/Arnór Trausti Lea Björt Axelsdóttir - Gullfoss Ljósmynd/Arnór Trausti Andrea Líf Hafdal - Hafnarfjörður Ljósmynd/Arnór Trausti Ísey Waage - Húnaþing Vestra Ljósmynd/Arnór Trausti Arndís Norðdahl - Hvalfjörður Ljósmynd/Arnór Trausti Klaudia Lára Solecka - Keflavík Ljósmynd/Arnór Trausti Dagbjört Fjóla Elísdóttir - Kirkjufell Ljósmynd/Arnór Trausti Dagný Björt Axelsdóttir - Kópavogur Ljósmynd/Arnór Trausti Emma Guðrún Davíðsdóttir - Kvígindisfjörður Ljósmynd/Arnór Trausti Malaika Ingvarsdóttir - Laugardalur Ljósmynd/Arnór Trausti Ylfa Mist Helgadóttir - Mosfellsbær Ljósmynd/Arnór Trausti Thelma Marín Ingadóttir - Norðlingaholt Ljósmynd/Arnór Trausti Emilíana Ísis Káradóttir -Reykjavík Ljósmynd/Arnór Trausti Thelma Sigrún Thorarensen - Reykjanesbær Ljósmynd/Arnór Trausti Nadía Amrouni - Sandgerði Ljósmynd/Arnór Trausti Brynhildur Ruth Sigurðardóttir - Selfoss Ljósmynd/Arnór Trausti Elínborg Hrannarsdóttir - Skarðsströnd Ljósmynd/Arnór Trausti Sara Lind Edvinsdóttir - Suðurnes Ljósmynd/Arnór Trausti Elísabet Victoria Líf Pétursdóttir - Suðuenesjabær Ljósmynd/Arnór Trausti Lovísa Rós Hlynsdóttir - Suðurland Ljósmynd/Arnór Trausti Ester Brák Nardini - Vesturbær Ljósmynd/Arnór Trausti Jóhanna Dalrós Runólfsdóttir - Vesturland Ljósmynd/Arnór Trausti Ungfrú Ísland Mest lesið „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Lífið Frumsýning á Vísi: Eldgos, hamfarir og ást í kitlu fyrir Eldana Bíó og sjónvarp Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Lífið Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Lífið Skúli hannaði hof fyrir Grímu Lífið Fagurkeri selur miðbæjarperlu Lífið Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Lífið Sopranos-stjarna látin Bíó og sjónvarp „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Lífið Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Lífið Fleiri fréttir Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið „Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til“ Fagurkeri selur miðbæjarperlu „Ég trúði því aldrei að ég yrði þessi gaur“ Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja 99 ára gömul tombóla á Borg í Grímsnesi og engin núll Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Bragðgóðar kalkúnabollur í kókos og límónusósu Hörður Björgvin kom Móeiði á óvart HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Ari og Helga Lilja flytja á milli glæsihúsa í Garðabæ Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Sjá meira