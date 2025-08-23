Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Jón Ísak Ragnarsson skrifar 23. ágúst 2025 23:59 Mikið var um að vera í Reykjavík í dag. Lífleg dagskrá var á Menningarnótt Reykjavíkurborgar í dag, þar sem hátt í fjögur hundruð viðburðir voru haldnir víða um alla borg. Sirkuslistakona dansaði veggjadans hátt uppi á Hörpu, á meðan Binniglee og Patrekur Jaime buðu fólki upp á ókeypis snyrtingu. Löng röð myndaðist úti á götu fyrir utan Sólon á Ingólfsstræti þar sem Æði-bræðurnir Binniglee og Patrekur Jaime auglýstu nýja snyrtivörulínu frá Nóa Siríus og buðu gestum og gangandi upp á ókeypis förðun, eða „touch up“ eins og það var auglýst. Sælgætisframleiðandinn sendi í vikunni út snyrtivörulínu, en þar má meðal annars finna „Eitt bursta sett,“ „Tromp brúnkudropa,“ „Trítlagloss,“ og „Kropp sólarpúður.“ Vandað til verka. Ýmislegt var á dagskrá hjá Hörpu, en þar fór meðal annars fram hinn árlegi leðjuslagur lúðrasveita þar sem barist var til síðasta tóns. „Mútur, svik, svindl, frændhygli og prettir voru viðhöfð og sjónarspilið eftir því. Stuðið var framar öllu. Lúðrasveitin Svanur, Lúðrasveit Verkalýðsins og Lúðrasveit Reykjavíkur tókust á og var það Brassband Reykjavíkur sem bar sigur úr býtum því þau voru í réttri tegund af sokkum!“ segir í tilkynningu Hörpu. Hér var barist til síðasta tóns!Hulda Margrét BMX BRÓS voru með sýningu fyrir utan Hörpu.Hulda Margrét Bátasmiðja á Hörputorgi.Hulda Margrét. Finnsta sirkuslistakonan Heidi Miiikki dansaði veggjadans utan á Hörpu. Þar flutti hún dansverk sitt Von. Menningarnótt Mest lesið Svona verður dagskráin á Menningarnótt Lífið Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Lífið Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Lífið Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Lífið Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Lífið HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Lífið Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Lífið Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Lífið Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Lífið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Fleiri fréttir Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Bragðgóðar kalkúnabollur í kókos og límónusósu Hörður Björgvin kom Móeiði á óvart HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Ari og Helga Lilja flytja á milli glæsihúsa í Garðabæ Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Fjögurra daga Njáluhátíð sett á Hvolsvelli í kvöld Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt „Sjúllaður“ sítrónu og jarðaberja næturgrautur Draumadís Þórhildar og Hjalta komin í heiminn Svona verður dagskráin á Menningarnótt Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Súrrealískt þegar Jay Leno vinkaði fjölskyldunni á Facetime Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Sjá meira