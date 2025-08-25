Fyrsta kitlan úr rómantíska spennutryllinum Eldunum er komin á Vísi. Eldarnir er fyrsta kvikmynd Uglu Hauksdóttur, skartar Vigdísi Hrefnu Pálsdóttur og Pilou Asbæk í aðalhlutverkum og verður frumsýnd hér á landi 11. september.
Eldarnir fjallar um Önnu Arnardóttur (Vigdís Hrefna), einn helsta eldfjallafræðing landsins sem stendur frammi fyrir tvennum hamförum: eldgosi sem ógnar öryggi höfuðborgarbúa og ástarsambandi sem gæti eyðilagt hjónaband hennar.
Kvikmyndin byggir á skáldsögunni Eldarnir - Ástin og aðrar hamfarir eftir Sigríði Hagalín Björnsdóttur sem kom út 2020 og sló rækilega í gegn.
Ugla Hauksdóttir er einn mest spennandi leikstjóri landsins um þessar mundir. Frá því hún lauk meistaranámi í leikstjórn frá Columbia árið 2016 hefur Ugla leikstýrt þáttum í sjónvarpsþáttaröðunum Ófærð, Hanna, Snowfall, The Power og nú síðast Alien: Earth sem eru nýkomnir út og hafa fengið góðar viðtökur.
Með aðalhlutverk í Eldunum fara Vigdís Hrefna Pálsdóttir og danski leikarinn Pilou Asbæk. Vigdís hefur leikið á sviði Þjóðleikhússins við góðan orðstír síðustu tuttugu ár og lék nýlega í þáttunum Útilegu á Sjónvarpi Símans. Asbæk er þekktastur fyrir að leika spin-doktorinn Kasper Juul í Borgen en hefur einnig verið í Games of Thrones og Foundation.
Auk þeirra fara Ingvar E. Sigurðsson, Sigurður Sigurjónsson, Jörundur Ragnarsson, Þór H. Tulinius, Jóhann G. Jóhannsson, Arndís Hrönn Egilsdóttir með hlutverk í myndinni.