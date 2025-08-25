Sonur Rögnu og Árna kominn með nafn

Ragna Sigurðardóttir, læknir og þingmaður Samfylkingarinnar, og Árni Steinn Viggósson athafnamaður skírðu frumburð sinn við hátíðlega athöfn í Dómkirkjunni í gær.
Parið hefur verið saman í nokkur ár og eignuðust þau sitt fyrsta barn 23. júní síðastliðinn.
Séra Guðni Már Harðarson stýrði athöfninni og fékk sonurinn nafnið Sigurður Árni, í höfuðið á móðurafanum og móðurbróður Árna Steins sem hét Árni Sævar Gylfason og féll frá árið 2022.
Ragna geislaði af fegurð og klæddist stórglæsilegum gulum kjól við athöfnina.