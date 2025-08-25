Lífið

„Hjálpar okkur í að nýta þjónustu sem er ekki til á Ís­landi í dag en ætti að vera til“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Magnús Máni ásamt fjölskyldu sinni
Magnús Máni ásamt fjölskyldu sinni Geirþrúður Ósk Geirsdóttir/Geira Geirs Photography

Met var slegið í söfnun áheita í tengslum við Reykjavíkurmaraþonið en yfir 320 milljónir króna hafa safnast til hinna ýmsu málefna. Sá efsti á lista hlaupara safnaði yfir þremur milljónum fyrir styrktarsjóð vegna endurhæfingar sonar síns.

Reykjavíkurmaraþonið fór fram á laugardaginn og líkt og undanfarna tæpu tvo áratugi gátu hlauparar safnað áheitum til styrktar góðu málefni. Met var slegið í söfnun áheita þetta árið þar sem yfir þrjú hundruð og tuttugu milljónir króna hafa safnast en hægt er að heita á hlaupara fram til miðnættis í kvöld.

Ellefu aðilar hafa safnað meira en milljón krónum hver. Sá sem hefur safnað hæstu upphæðinni er Magnús Helgason sem safnar fyrir styrktarfélag Magnúsar Mána sonar síns en alls hefur hann safnað tæplega þremur og hálfri milljón króna fyrir málefnið. 

„Höfum verið að berjast fyrir heilsu sonar okkar í erfiðum aðstæðum“

Styrktarfélaginu er ætlað að standa straum af kostnaði vegna endurhæfingar hins fimmtán ára Magnúsar Mána sem veiktist skyndilega sumarið 2023. Alls hafa safnast tæplega sautján milljónir króna í sjóðinn.

„Þetta í raun og veru þýðir það að undanfarin tvö ár höfum við verið að berjast fyrir heilsu sonar okkar í erfiðum aðstæðum og þurft að leggja út meginþorra af þeim kostnaði sem hefur hlotist af hingað til. Þetta styrkir okkur að því markmiði sem við og hann höfum ætlað okkur sem er að ná sér að fullu,“ segir Magnús Helgason faðir Magnúsar Mána.

Magnús fær hér afhentan verðlaunapening en hann hljóp síðustu 190 metrana í hlaupinu. Sá sem afhendir honum peninginn er Piotr sem hefur aðstoðað Magnús Mána í endurhæfingu sinni.Geirþrúður Ósk Geirsdóttir/Geira Geirs Photography

Meðal annars hefur Magnús Máni þurft að sækja endurhæfingu til Madrid á Spáni en auk þess hefur fjölskyldan fengið aðstoð sjúkraþjálfara hér á landi.

„Þetta hjálpar okkur í að nýta þá þjónustu sem því miður er ekki til á Íslandi í dag en ætti að vera til.“

Tugir liðsfélaga úr Breiðabliki tóku þátt

Alls hafa safnast tæplega sautján milljónir króna í styrktarsjóðinn og voru um hundrað og sjötíu manns sem hlupu fyrir hönd félagsins og þar á meðal fjölmargir vinir og félagar Magnúsar Mána.

„Við vorum svo gríðarlega heppin að hafa vinkonu okkar og dóttur okkar að halda utan um hlaupið og að hvetja. Meðal annars var ein hugmyndin að fá Breiðablikskrakkana sem Magnús Máni hefur æft með undanfarin ár til að hlaupa þannig að það voru tugir hlaupara sem komu þaðan og við erum gríðarlega þakklát þeim sem hlupu fyrir Magnús og þeir sem hétu á.“

Fjölmargir félagar Magnúsar Mána úr Breiðabliki hlupu til styrktar honum á laugardaginn.Geirþrúður Ósk Geirsdóttir/Geira Geirs Photography

Magnús segir hlaupið hafa verið tækifæri fyrir alla sem vilja hjálpa að leggja sín lóð á vogarskálarnar

„Þegar maður lendir í svona stóru áfalli eins og þetta var fyrir tveimur árum síðan þá vilja allir hjálpa en enginn veit hvernig og maður kann kannski ekki sjálfur að biðja um hjálpina. Þarna kemur tækifæri fyrir alla að leggja hönd á plóg með orðum, styrkjum og að framkvæma hlaupið. Það er gríðarlega fallegt.“

Segir alla tengja við sögu Magnúsar Mána

Magnús Máni gekk sjálfur síðustu 190 metrana í hlaupinu en faðir hans segir tár hafa verið á hvarmi margra sem fylgdust með hlaupinu.

„Í geðshræringunni að fara í gegn undir lokin þá tók maður bara eftir fólkinu sem var alveg við hliðarlínuna en hefur heyrt eftir á hvað þetta var rosalega stórt, það voru svo svakalega margir í bænum. Stuðningurinn var gríðarlegur og hugrekki hans að labba þessa síðustu 190 metra er ótrúlegt og maður er svo stoltur af honum að hafa gert þetta.“

Magnús Máni í hlaupinu á laugardag.Geirþrúður Ósk Geirsdóttir/Geira Geirs Photography

Hann segir sögu Magnúsar Mána snerta við mörgum.

„Það sem hann lendir í það tengja allir við. Þrettán ára gamall íþróttastrákur sem lendir í stuttum veikindum með þessum afleiðinum, það snertir við öllum.“

Hann segir endurhæfinguna hafa gengið hægt og rólega upp á við.

„Maður sér ekki fyrir sér af hverju það ætti að stoppa og markmiðið er að ná sér að fullu. Auðvitað gerist þetta hægt en þetta gerist hægt og örugglega að okkur finnst.“

sagði Magnús Helgason hlaupari og faðir Magnúsar Mána.

Reykjavíkurmaraþon Heilbrigðismál Hlaup


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.