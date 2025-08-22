Lífið

Bragð­góðar kalkúnabollur í kókos og límónusósu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Þessar kalkúnabollur svo góðar og kókos límónusósan enn betri.
Þessar kalkúnabollur svo góðar og kókos límónusósan enn betri.

Heimagerðar kjötbollur í góðri sósu eru réttur sem klikkar sjaldan. Að þessu sinni deilir Helga Margrét Gunnarsdóttir, matgæðingur og næringaráðgjafi, betur þekkt sem Helga Magga, uppskrift að bragðgóðum kalkúnabollum í kókos og límónu sósu.

Rétturinn hentar jafnt um helgar sem og á virkum kvöldum, þar sem hann er bæði fljótlegur í undirbúningi og einstaklega bragðgóður.

Kalkúnabollur í kókos og límónusósu

Hráefni:

  • 600 gr kalkúnahakk
  • 2 stk brauðsneiðar- 70 g
  • 1 kúrbítur rifinn - 200 g
  • 1 egg
  • Hálft ferskt chilí (má sleppa)
  • 2 hvítlauksrif, rifin
  • 1 tsk rifið engifer
  • 1 msk soyasósa
  • 2 blaðlaukar skornir smátt
  • Börkur af límónu, rifinn
  • Ferskur kóríander
  • Salt og pipar

Aðferð:

  • Öll innihaldsefnin eru sett í skál og blönduð saman.
  • Kúrbíturinn er rifinn smátt og vatnið kreist úr honum.
  • Tvær brauðsneiðar eru ristaðar og maukaðar í blandara þar til þær verða að fínni brauðmylsnu.
  • Því næst er öllu hrært saman, annað hvort í hrærivél eða með höndunum, og litlar bollur mótaðar.
  • Bollunum er raða á bökunarplötu og bakaðar við 190 gráður í 25 mínútur.

Á meðan bollurnar bakast í ofninum er sósan útbúin og hrísgrjónin látin sjóða.

Sósan:

  • 1 msk red curry paste
  • 1 dós létt kókosmjólk
  • 2 hvítlauksrif rifin
  • 2 blaðlaukar
  • 1 tsk engifer rifið
  • 1 msk soyasósa
  • 1 msk akasíuhunang
  • 2 tsk better than bouillon kjúklingakraftur
  • 1 dl vatn
  • safi úr lime
  • 1 paprika rifin þunnt

Aðferð:

  • Setjið öll innihaldsefnin á pönnuna og látið sósuna hitna á vægum hita í nokkrar mínútur.
  • Setjið paprikuna út í sósuna í þunnum sneiðum í lokin.
  • Sósan er frekar þunn. Hægter  að þykkja hana með því að nota venjulega kókosmjólk eða þykkja með sósujafnara.

Þegar bollurnar eru tilbúnar eru þær settar út á pönnuna. Gott að setja ferskan kóríander yfir réttinn í lokin.

@helgamagga.is

Kalkúnabollur í kókos lime sósu 🤝❣️

♬ original sound - spready0urwings
Uppskriftir Kjötbollur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.