Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 25. ágúst 2025 10:07 Liðin vika iðaði af lífi! Liðin helgi var viðburðarík og lífleg hjá stjörnum landsins. Hlauparar reimuðu á sig skóna fyrir Reykjavíkurmaraþonið og mannlífið iðaði þegar Menningarnótt var haldin hátíðleg með fjölbreyttri dagskrá. Að auki loguðu samfélagsmiðlar af ást og rómantík í brúðkaupum helginnar. Þá klæddust fjölmargir bleikum fötum um helgina og heiðruðu minningu Bryndísar Klöru. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Reykjavíkurmaraþonið Helgin var viðburðarrík hjá Birgittu Líf Björnsdóttur en hún hljóp tíu kílómetra í Reykjavíkurmaraþoninu til styrktar Einstökum börnum ásamt bróður sínum, Birni Boða Björnssyni fljugþjóni. View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif) Áhrifvaldurinn Sunneva Einars birti myndir frá helginni sinni sem var afar viðburðarrík en hún lét sig ekki vanta í maraþonið. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) Hlaupararnir og vinirnir Mari Jaersk og Bergþór Ólafsson birti sæta sjálfu eftir hlaupið. View this post on Instagram A post shared by M A R I J Ä R S K (@mari_jaersk) Magnea Björg Jónsdóttir LXS skvísa hljóp 21 kílómeter í fyrsta skipti, til styrktar Bjarkarhlíðar. View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj) Þjálfarinn Sandra Björg Helgadóttir hljóp hálft maraþon ásamt bróður sínum. View this post on Instagram A post shared by Sandra Björg Helgadóttir (@sandrahelga) Einkaþjálfarinn Guðmundur Emil Jóhannsson, betur þekktur sem Gummi Emil, hljóp berfættur heilt maraþon í Reykjavíkurmaraþoninu. Katrín Edda Þorsteindóttir hljóp ekki í mara þoninu en fór í staðinn út að hlaupa í rigningunni í Þýskalandi. View this post on Instagram A post shared by Katrin Edda (@katrinedda) Gellugallinn! Thelma Guðmundsen förðunarfræðingur skellti sér í skvísugallann í vikunni. View this post on Instagram A post shared by Thelma Guðmundsen (@thelmagudmunds) Menningarnótt Listaparið Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir frumfluttu nýtt lag á Menningarnótt. View this post on Instagram A post shared by Júlí Heiðar (@juliheidar) Dansarinn og áhrifavaldurinn Ástrós Traustadóttir var mætti í haustdressinu í bæinn. View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa) Glæsileg! Sunneva Ása Weisshappel og Baltasar Kormákur voru glæsileg á frumsýningu kvikmyndarinnar Kin and Conqueror í London í liðinni viku. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Ása Weisshappel (@sunnevasa) Ný plata Tónlistarkonan Laufey Lín gaf út nýja plötu, A Matter of Time. View this post on Instagram A post shared by laufey (@laufey) Klæddi sig upp! Tónlistarmaðurinn Jóhann Kristófer var fínn í tauinu fyrir myndatöku. View this post on Instagram A post shared by joey (@jhnnkrstfr) Tvö ár af ást Hildur Sif Pálsdóttir LXS-skvísa og kærastinn hennar Páll Orri Pálsson fögnuðu tveggja ára sambandsafmæli sínu í vikunni. View this post on Instagram A post shared by hildur sif hauks (@hildursifhauks) Skvísulæti Pílateskennarinn Friðþóra Sigurjónsdóttir birti skvísulegar myndir af sér. View this post on Instagram A post shared by FRIÐÞÓRA SIGURJÓNSDÓTTIR (@fridtora) Njóta á Ítalíu Viktor Andersen hjúkrunarfræðingur fór í frí til Ítalíu ásamt vinkonu sinni Elsu Harðardóttur. View this post on Instagram A post shared by Viktor Heiðdal Andersen (@viktor.andersen) Gala-þema Ofurskvísan Helga Margrét fagnaði 27 ára afmæli sínu með glæsibrag og bauð til veislu á Petersen svítunni þar sem þema veislunnar var gala. View this post on Instagram A post shared by Lafði Helga💁♀️ (@helgamargretxoxo) Stjörnulífið Brúðkaup Mest lesið Frumsýning á Vísi: Eldgos, hamfarir og ást í kitlu fyrir Eldana Bíó og sjónvarp Skúli hannaði hof fyrir Grímu Lífið Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Lífið Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Lífið Sopranos-stjarna látin Bíó og sjónvarp Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Lífið Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Lífið Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Lífið Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Lífið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Fleiri fréttir Stjörnulífið: Maraþon, brúðkaup og gellugallinn Myndaveisla: Vestri fékk konunglegar móttökur á Ísafirði Kom með blóðugar tær í mark eftir heilt maraþon berfættur Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Fann nýjan tilgang í kjölfar lömunar í kraftlyftingum Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Bragðgóðar kalkúnabollur í kókos og límónusósu Hörður Björgvin kom Móeiði á óvart HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Ari og Helga Lilja flytja á milli glæsihúsa í Garðabæ Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Fjögurra daga Njáluhátíð sett á Hvolsvelli í kvöld Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt „Sjúllaður“ sítrónu og jarðaberja næturgrautur Draumadís Þórhildar og Hjalta komin í heiminn Svona verður dagskráin á Menningarnótt Sjá meira