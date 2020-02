Parasite kom, sá og sigraði á Óskarnum

Suður-Kóreska kvikmyndin Parasite er sannkallaður sigurvegari Óskarsverðlaunahátíðarinnar í nótt. Myndin hlaut Óskarinn sem besta kvikmynd og var þar með fyrsta myndin á erlendu tungumáli sem hreppir styttuna. Þá vann Bong Joon-ho, leikstjóri og handritshöfundur myndarinnar, Óskarinn fyrir bestu leikstjórn og besta handrit, auk þess sem myndin var valin besta alþjóðlega kvikmyndin.

Þá var Renée Zellweger valin besta leikkona í aðalhlutverki fyrir titilhlutverkið í kvikmyndinni Judy um Judy Garland. Joaquin Phoenix hreppti Óskarinn sem besti leikari í aðalhlutverki fyrir leik sinn í kvikmyndinni Joker.

Þá unnu Brad Pitt og Laura Dern fyrir leik í aukahlutverki, hann fyrir hlutverk sitt í Once Upon a Time in Hollywood og hún fyrir hlutverk sitt í Marriage Story.

Kvikmyndin 1917, sem margir höfðu spáð sigri í stærstu flokkum kvöldsins, vann næstflest verðlaun, eða þrenn. Þau voru þó öll í tækniflokkum; besta kvikmyndataka, bestu tæknibrellur og besta hljóðblöndun.

Þá má ekki gleyma tónskáldinu Hildi Guðnadóttur sem vann Óskarinn fyrir tónlistina í Joker, fyrst Íslendinga og fyrsta konan til að vinna verðlaunin í flokki kvikmyndatónlistar síðan árið 1997.

Hér að neðan má sjá allar tilnefningar og sigurvegara næturinnar. Þeir síðarnefndu eru feitletraðir.

Besta kvikmynd

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Besti leikari í aðalhlutverki

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Besta leikkonan í aðalhlutverki

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

Besti leikari í aukahlutverki

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Besta leikkonan í aukahlutverki

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johannson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

Besti leikstjórinn

Martin Scorsese The Irishman

Todd Phillips - Joker

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon Ho - Parasite

Besta teiknimyndin í fullri lengd

How to Train Your Dragon: The Hidden World - Dean DeBlois

I Lost My Body - Jeremy Clapin

Klaus - Sergio Pablos

Missing Link - Chris Butler

Toy Story 4 - Josh Cooley

Besta stuttteiknimyndin

Dcera - Daria Kashcheeva

Hair Love - Matthew A. Cherry

Kitbull - Rosana Sullivan

Memorable - Bruno Collet

Sister - Siqi Song

Besta handrit byggt á áður útgefnu efni

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips, Scott Silver

Just Mercy - Destin Daniel Cretton and Andrew Lanham

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

Besta handritið

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon-ho, Jin Won Han

Besta kvikmyndataka

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time in Hollywood -Robert Richardson

Besta heimildarmyndin

American Factory - Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave - Feras Fayyad

The Edge of Democracy - Petra Costa

For Sama - Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland - Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Besta stuttheimildarmyndin

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone - Carol Dysinger

Life Overtakes Me - Kristine Samuelson, John Haptas

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha - Laura Nix

Besta erlenda kvikmynd

Corpus Christi - Jan Komasa

Honeyland - Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables - Ladj Ly

Pain and Glory - Pedro Almodovar

Parasite - Bong Joon Ho

Besta klippingin

Ford v Ferrari - Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Jinmo Yang

Besta hljóðvinnsla

Ford v Ferrari - Don Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney, Rachel Tate

Once Upon a Time in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of SkyWalker - Matthew Wood, David Acord

Besta hljóðblöndun

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Besta listræna stjórnun

The Irishman - Bob Shaw and Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent and Nora Sopkova

1917 - Dennis Gassner and Lee Sandales

Once Upon a Time in Hollywood - Barbara Ling and Nancy Haigh

Parasite - Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho H

Besta tónlist í kvikmynd

Joker -Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

Besta hár og förðun

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Besta lag í kvikmynd

I Can’t Let You Throw Yourself Away

I’m Gonna Love Me Again - Rocketman

I’m Standing With You - Breakthrough

Into the Unknown - Frozen 2

Stand Up - Harriet

Bestu búningar

The Irishman - Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C. Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women - Jacqueline Durran

Once Upon a Time in Hollywood - Arianne Phillips

Bestu tæknibrellur

Avengers Endgame

The Irishman

1917

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker