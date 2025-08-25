Ljúffengir hafraklattar með kaffinu

Jana Steingríms, heilsukokkur og jógakennari, deilir hér einfaldri uppskrift af ljúffengum hafra- og bananaklöttum sem er tilvalinn kostur í nestisboxið hjá krökkunum eða sem sætur biti með kaffinu.
Jana heldur úti vefsíðunni jana.is þar sem hún deilir næringaríkum og bragðgóðum uppskriftum.
Hráefni:
Aðferð:
Blandið þurrefnunum saman í eina skál og blautefnunum í annarri.
Blandið öllu saman í eina skál og hrærið vel.
Gerið litla klatta og bakið í ofni á 180 C í 10-12 mínútur.
