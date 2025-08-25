Lífið

Ljúffengir hafraklattar með kaffinu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Heilsukokkurinn Jana segir klattana fullkomna sem nesti fyrir krakkana.

Jana Steingríms, heilsukokkur og jógakennari, deilir hér einfaldri uppskrift af ljúffengum hafra- og bananaklöttum sem er tilvalinn kostur í nestisboxið hjá krökkunum eða sem sætur biti með kaffinu.

Jana heldur úti vefsíðunni jana.is þar sem hún deilir næringaríkum og bragðgóðum uppskriftum.

Banana og hafraklattar

Hráefni:

  • 2 bollar grófir hafrar
  • 1/4 tsk salt
  • 1/2 tsk kanill
  • 1/4 bolli dökkt súkkulaði
  • 1/3 bolli saxaðar valhnetur
  • 2 stappaðir bananar
  • 3 msk akasíuhungang
  • 1/2 bolli möndlusmjör
  • 1 tsk vanilludropar

Aðferð:

Blandið þurrefnunum saman í eina skál og blautefnunum í annarri.

Blandið öllu saman í eina skál og hrærið vel.

Gerið litla klatta og bakið í ofni á 180 C í 10-12 mínútur.

