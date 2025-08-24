Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Lovísa Arnardóttir skrifar 24. ágúst 2025 14:00 Frá vinstri má sjá Gunna Hilmars, í miðju Pétur Ben og svo lengst til hægri tónlistar- og fjölmiðlamanninn Frosta Logason. Allir klæðast þeir bol með mynd af Lofti. Aðsend Tónlistarmennirnir Pétur Ben, Gunni Hilmars úr Sycamore Tree og Frosti Logason og Frosti Gringo úr hljómsveitinni Mínus tóku allir pásu í miðju tíu kílómetra hlaupi í gær til að halda tónleika. Þeir fluttu lagið „Kings of the underpass“ sem samið var um Loft Gunnarsson sem lést árið 2012. Allir hlupu þeir til stuðnings minningarsjóðs Lofts Gunnarssonar sem lést 32 ára gamall úr magasári. Hann hafði verið heimilislaus um nokkra hríð áður en hann lést og hefur minningarsjóðurinn frá stofnun lagt áherslu á málefni jaðarsettra einstaklinga. Á vef Reykjavíkurmaraþons má sjá að alls hafa safnast fyrir sjóðinn 302 þúsund krónur. Hægt er að heita á hlaupa til miðnættis á morgun, mánudag. Þau sem hlupu fyrir sjóðinn í gær voru Brandur Gunnarsson bróðir Lofts, Gunni Hilmarsson mágur Lofts og æskuvinir Lofts þeir Krummi Björgvinsson, Frosti Logason, Pétur Ben, Frosti Jón Runólfsson, Matthías Kristinsson, Björn Árnason og Albert Torfi Ólafsson. Minningarsjóðurinn er í nánu samtali og samstarfi við velferðarsvið Reykjavíkurborgar, VOR-Teymið og ýmis úrræði fyrir heimilislausa svo sem gistiskýlin og konukot. Í tilkynningu um gjörninginn segir að sjóðurinn hafi frá stofnun keypt fjölda rúma, sjónvörp, húsgögn, fatnað og margt fleira inn í hin ýmsu úrræði sem eru til staðar, til dæmis smáhýsi fyrir heimilislausa í Gufunesi auk þess að styrkja Frú Ragnheiði um fjórar milljónir til kaups á nýjum bíl. Frá upphafi hefur sjóðurinn ráðstafað yfir tuttugu milljónum til bæta aðbúnaðinn við hópinn. Frosti Jón Runólfsson eða Frosti Gringo eins og hann er oft kallaður á trommunum, í bol með mynd af Lofti eins og hinir. Aðsend „Aðstæður jaðarsettra á Íslandi eru að mörgu leyti hörmulegar og eru brot á mannréttindum þeirra. Allir fæðast jafnir og við sem samfélag eigum að aðstoða þá sem eru í neyð. Það er auðvelt að líta fram hjá þessum hópi samfélagsins, afskrifa hann og gleyma honum. Þessi hópur nýtur lítillar virðingar og verður hann fyrir fordómum og skilningsleysi. Hann lætur aldrei í sér heyra, röltir þögull um bæinn og lætur lítið fyrir sér fara, biður ekki um neitt og á sér engan málsvara sem getur þrýst á kerfið,“ segir Gunni. Söngvarinn Pétur Ben og fjölmiðla- og tónlistarmaðurinn Frosti Logason. Frosti er í hljómsveitinni Mínus. Aðsend Hann segir sorglegt að Loftur hafi látist úr magasári sem hefði verið auðvelt að meðhöndla. „Á þeim tíma sem hann lést var ekki auðvelt fyrir jaðarsetta einstaklinga að verða sér úti um fordómalausa læknisaðstoð,“ segir Gunni. Gunni segir aðstæður jaðarsettra á Íslandi, eins og heimilislausra, að mörgu leyti hörmulegar. Aðsend Það fjármagn sem safnast í ár mun sjóðurinn ráðstafa til aðstoðar Konukoti, neyðarskýli fyrir heimilislausar konur, en Konukot flytur úr Hlíðunum í Ármúla í haust. Reykjavíkurmaraþon Menningarnótt Seltjarnarnes Málefni heimilislausra Tengdar fréttir Flutningur Konukots mikið framfaraskref en skilur áhyggjur nágranna Konukot hefur síðustu tuttugu árin verið rekið hér í Eskihlíðinni en eftir margra mánaða leit að nýju húsnæði stendur til að flytja í nýtt húsnæði í Ármúla í ágúst eða september. Deildarstjóri málaflokks heimilislausra segir flutninginn mikið framfaraskref. Þau skilji áhyggjur nýrra nágranna en vilji vera í góðu samstarfi. 8. júní 2025 23:20 Mest lesið Skúli hannaði hof fyrir Grímu Lífið Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Lífið Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Lífið Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Lífið Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Lífið Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Lífið Geggjaðar gellur í gæsun Grímu Thorarensen Lífið Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Lífið Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Lífið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Fleiri fréttir Tóku hlé í miðju hlaupi til að halda tónleika Skúli hannaði hof fyrir Grímu Eyðir afmælisdegi dótturinnar í fasteignadeilur Eini dagurinn sem hægt er að fara upp í Gróttuvita Krakkatía vikunnar: Menning, bangsar og líffæri Veggjadans á Hörpu og snyrtivörur úr sælgæti Miklar tilfinningar og mikil stemning í Reykjavíkurmaraþoninu Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Bragðgóðar kalkúnabollur í kókos og límónusósu Hörður Björgvin kom Móeiði á óvart HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Ari og Helga Lilja flytja á milli glæsihúsa í Garðabæ Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Innlit í nýtt svefnhólfahótel við Hverfisgötu Millie Bobby Brown og Bongiovi hafa ættleitt stúlku Fullkomið og fór langt fram úr væntingum Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Fjögurra daga Njáluhátíð sett á Hvolsvelli í kvöld Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt „Sjúllaður“ sítrónu og jarðaberja næturgrautur Draumadís Þórhildar og Hjalta komin í heiminn Svona verður dagskráin á Menningarnótt Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Súrrealískt þegar Jay Leno vinkaði fjölskyldunni á Facetime Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Sjá meira