Rótgróin sveitahátíð fer fram á Borg í Grímsnesi í dag, sem er skipulögð af Kvenfélagi Grímsneshrepps og kallast Grímsævintýri. Meðal atriða dagsins er tombóla, sem er nú haldin í 99 sinn.
Dagskrá Grímsævintýra á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi hefst klukkan 13:00 og stendur til klukkan 16:00 í dag en frír aðgangur er á hátíðina, sem hefur glatt gesti í áratugi og nýtur mikillar vinsælda meðal heimamanna, sem og gesta. Kvenfélag Grímsneshrepps hefur veg og vanda af hátíð dagsins en Laufey Guðmundsdóttir er ein af kvenfélagskonum og veit því allt um dagskrá dagsins.
„Þetta er hátíð, sem að hefur mótast utan um tombóluna okkar, sem er 99 ára í ár en hún hefur verið haldin frá 1926 og við erum búin að bæta við hana reglulega. Það er markaður líka, Brúðubílinn kemur á svæðið, við verðum með blúndukaffi, það er sem sagt heimabakað bakkelsi og kaffisala. Hjálparsveitin Tintron kemur og sýnir tæki sín og tól og eru líka að aðstoða okkur að vera með klifurvegg fyrir krakkana,” segir Laufey.
Þetta er ótrúlega flott og vel gert hjá ykkur, ertu ekki stolt?
„Við gerum okkar besta að gera gott fyrir samfélagið og gesti,” segir Laufey.
Og þessi tombóla ykkar, hún er ótrúlega merkileg eða hvað?
„Já, hún er svolítið merkilegt og það eru til margar skemmtilegar sögur af henni í gegnum árin. Við erum sem sagt með yfir 2.500 miða og það eru engin núll”.
Og vinningarnir eru glæsilegir segir Laufey eins og til dæmis út að borða eða hótelgisting, auk allskonar afþreyingar.
Eruð þið margar í kvenfélaginu?
„Já, okkur hefur verið að fjölga síðustu árin og eru komnar yfir 70 konur, sem er bara vel gert myndi ég segja,” segir Laufey að lokum.