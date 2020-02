Manchester United sækir um leyfi til að breyta Old Trafford

Manchester United hyggur á breytingar á heimavelli sínum Old Trafford og hefur nú sótt um leyfi fyrir þeim.



Forráðamenn Manchester United vilja setja upp rimlagirðingar í einu horni vallarins þar sem áhorfendur fá tækifæri til að standa á meðan leik stendur.



Verkefnið er hluti af baráttumálinu um að bjóða aftur upp á möguleikann á að standa á fótboltavöllum Englands undir slagorðinu „safe standing“ eða „örugg stæði“.



Á áætlun er að skipta út sætum í norðaustur horni vallarins.





Manchester United have applied for permission to install rail seating at Old Trafford.



If approved, this would see safe seating installed for up to 1,500 fans.



In full ➡ https://t.co/FzFMnPmPuG pic.twitter.com/AtqeAy6Zhm