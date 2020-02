Englandsmeistarar Manchester City unnu nokkuð þægilegan 2-0 sigur á West Ham í frestuðum leik í 26. umferð enska boltans í kvöld.



City fékk mörg tækifæri í upphafi leiks til að komast yfir en staðan var þó markalaus þangað til á 30. mínútu er Rodri skoraði eftir hornspyrnu Kevin De Bruyne.



Belginn skoraði svo sjálfur annað markið eftir undirbúning Bernardo Silva og lokatölur nokkuð þægilegur 2-0 sigur Englandsmeistaranna.





24 - Kevin De Bruyne has had a hand in 24 Premier League goals this season (8 goals & 16 assists), three more than the closest player (Jamie Vardy, 21). Zenith. pic.twitter.com/zrEp5H6gVz