Fótbolti

„Vorum líkari okkur sjálfum að þessu sinni“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Frederik Birk, þjálfari Bröndby, getur andað léttar.
Frederik Birk, þjálfari Bröndby, getur andað léttar.

Frederik Birk, þjálfari Bröndby, sagði að lið hans hefði sýnt betri hliðar þegar liðið mætti Víkingi í kvöld á Bröndby-Stadion en það gerði í leiknum á Víkingsvellinum fyrir viku síðan. Bröndby komst áfram í fjórðu umferð í forkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta karla með 4-0 sigri í leik liðanna í kvöld. 

„Fyrri hálfleikur gekk kannski ekki alveg eins og lagt var upp með. Við fáum á okkur rautt spjald og gekk ekki nógu vel að opna þá framan af. Við náðum hins vegar inn marki sem var mikilvægt og okkur óx ásmegin eftir því sem leið á leikinn,“ sagði Birk í samtali við Sýn Sport í leikslok. 

„Það var allt annað Bröndby-lið sem mætti til leiks í kvöld en gerði í fyrra leiknum og það er stóri munurinn á leikjunum tveimur. Við vorum nær því að spila á okkar getu og sýndum hvers megnugir við erum,“ sagði hann um muninn á leikjunum tveimur. 

„Með fullri virðingu fyrir Víkingi þá erum við með sterkara lið og það sást að mínu mati í þessum leik gæðamunurinn á liðunum. Við skoruðum fjögur fín mörk og komum okkur áfram eftir slakan leik á Íslandi,“ sagði Birk kampakátur. 

Aðspurður um hvort Birk hefði fundið fyrir pressu á sér og liðinu fyrir þennan leik sagði þjálfarinn: 

„Það er ávallt press að spila undir merkjum Bröndby og það var ekkert öðruvísi fyrir þetta verkefni en hefur verið og verður áfram. Bröndby er stórt lið með dyggan og fjölmennan hóp stuðningsmanna. Hjá Bröndby er og verður krafa um árangur og miklar væntingar um gott gengi. Það mun sem betur fer ekkert breytast.“  

Sambandsdeild Evrópu

