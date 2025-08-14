„Vorum líkari okkur sjálfum að þessu sinni“ Hjörvar Ólafsson skrifar 14. ágúst 2025 21:03 Frederik Birk, þjálfari Bröndby, getur andað léttar. vísir / diego Frederik Birk, þjálfari Bröndby, sagði að lið hans hefði sýnt betri hliðar þegar liðið mætti Víkingi í kvöld á Bröndby-Stadion en það gerði í leiknum á Víkingsvellinum fyrir viku síðan. Bröndby komst áfram í fjórðu umferð í forkeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta karla með 4-0 sigri í leik liðanna í kvöld. „Fyrri hálfleikur gekk kannski ekki alveg eins og lagt var upp með. Við fáum á okkur rautt spjald og gekk ekki nógu vel að opna þá framan af. Við náðum hins vegar inn marki sem var mikilvægt og okkur óx ásmegin eftir því sem leið á leikinn,“ sagði Birk í samtali við Sýn Sport í leikslok. „Það var allt annað Bröndby-lið sem mætti til leiks í kvöld en gerði í fyrra leiknum og það er stóri munurinn á leikjunum tveimur. Við vorum nær því að spila á okkar getu og sýndum hvers megnugir við erum,“ sagði hann um muninn á leikjunum tveimur. „Með fullri virðingu fyrir Víkingi þá erum við með sterkara lið og það sást að mínu mati í þessum leik gæðamunurinn á liðunum. Við skoruðum fjögur fín mörk og komum okkur áfram eftir slakan leik á Íslandi,“ sagði Birk kampakátur. Aðspurður um hvort Birk hefði fundið fyrir pressu á sér og liðinu fyrir þennan leik sagði þjálfarinn: „Það er ávallt press að spila undir merkjum Bröndby og það var ekkert öðruvísi fyrir þetta verkefni en hefur verið og verður áfram. Bröndby er stórt lið með dyggan og fjölmennan hóp stuðningsmanna. Hjá Bröndby er og verður krafa um árangur og miklar væntingar um gott gengi. Það mun sem betur fer ekkert breytast.“ Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Uppgjörið: Bröndby - Víkingur 4-0 | Vont kvöld hjá Víkingi í Kaupmannahöfn Fótbolti Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf Sárt tap gegn Dönum á HM Handbolti Uppgjör: Breiðablik - Zrinjski 1-2 (2-3) | Blikar í umspil upp á sæti í Sambandsdeildinni Fótbolti „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Enski boltinn Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enski boltinn Stuð á Víkingum í Kaupmannahöfn Fótbolti Labbaði í fjórtán tíma á keppnisstað og vann síðan 63 km ofurhlaup Sport Mikael Neville ósáttur við liðið sitt Fótbolti Fleiri fréttir „Vorum líkari okkur sjálfum að þessu sinni“ Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Breiðablik fer til Moldóvu „Sama tilfinning og eftir tapið gegn Blikum“ Halldór: Gæðalítill leikur „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Uppgjörið: Tindastóll - Þróttur | Misstu Mist af velli og fengu á sig jöfnunarmark Damir: Of mjúkir í fyrri hálfleik Uppgjörið: Bröndby - Víkingur 4-0 | Vont kvöld hjá Víkingi í Kaupmannahöfn Uppgjör: Breiðablik - Zrinjski 1-2 (2-3) | Blikar í umspil upp á sæti í Sambandsdeildinni Lærisveinar Freys á leið í umspil Elías hélt hreinu og fer í umspil Evrópudeildarinnar Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur Stuð á Víkingum í Kaupmannahöfn Sjáðu eitt af mörkum ársins og þrennu Jordyn Rhodes Enska augnablikið: Englar og djöflar Sjáðu varamennina bjarga PSG og vítakeppnina í Ofurbikarnum „Ætlum ekki að sprengja þetta í lausaloft“ Vonar að mótmælunum sé lokið fyrir slaginn við Víking Leoni færist nær Liverpool Halldór framlengir til ársins 2028 við Breiðablik Mikael Neville ósáttur við liðið sitt Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Sjáðu stelpurnar taka yfir N1 mótið á Akureyri Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Er ekki loksins kominn tími á það að við vinnum Danina? Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Fókus á bolta ekki bullur: „Á ekki að sjást í kringum fótboltaleiki“ Sjá meira