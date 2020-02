Jamie Redknapp, sparkspekingur Sky Sports, segir að Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, sé í vandræðum hjá rauðu djöflunum.



United gerði markalaust jafntefli gegn Wolves um helgina og Redknapp gagnrýndi Norðmanninn og Anthony Martial eftir markalausu jafnteflið.



„Ég horfði á Martial og hugsaði: veistu hvað er undir hérna? Þú verður að gera meira. Þetta er þitt tækifæri. Ég horfði svo á Ole og vorkenni honum. Hann lítur út eins og bugaður maður. Ég sé ekki neinn neista,“ sagði Redknapp.





'Ole looks a beaten man. I don't see any spark'



