Djibril Sidibe, liðsfélaga Gylfa Sigurðssonar hjá Everton, gleymdi að fara í einn sokkinn er hann átti að koma inn á í leik Everton gegn Crystal Palace i gær.



Theo Walcott meiddist snemma í leiknum eftir að hafa lagt upp fyrsta mark leiksins og var kallað á hinn franska Sidibe sem gerði sig tilbúinn í að koma inn á.



Hann stóð á hliðarlínunni og hafði fengið síðustu skilaboðin frá Carlo Ancelotti, stjóra Everton, er hann allt í einu tók á rás inn í búningsklefa.





One sock. He's only got one sock.... pic.twitter.com/9AJ4bqecZz







Það kom síðan í ljós að Sidibe hafi gleymt einum sokknum inn í klefa og tók hann á rás en Ancelotti var allt annað en sáttur með atvikið.



Hann sá þó skemmtilegu hliðina á þessu eftir leikinn er hann ræddi þetta við BBC og sagði hann þetta í fyrsta skipti sem þetta gerist á sínum langa ferli.



Everton er á góðu skriði í enska boltanum og er komið upp í sjöunda sæti deildarinnar. Einungis Liverpool hefur fengið fleiri stig en Everton frá því að hinn ítalski Ancelotti mætti til Bítlaborgarinnar.





Everton manager Carlo Ancelotti was furious on Saturday when his attempt to make a substitution was delayed by Djibril Sidibe forgetting a sock! pic.twitter.com/ckbRDWm7ei