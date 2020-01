Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, var ekki hrifinn af uppátæki nokkurra stuðningsmanna Manchester United í fyrrakvöld.



Þá ákváðu þeir að ráðast að húsi Ed Woodward, stjórnarformanni félagsins. Þeir skutu flugeldum í átt að húsi hans og hótuðu honum lífláti.



Norðmaðurinn var spurður út í atvikið fyrir deildarbikar leikinn gegn Manchester City í gærkvöldi.



„Öllum hjá félaginu og okkar alvöru stuðningsmenn finnst það ógeðslegt sem gerðist,“ sagði Norðmaðurinn.



„Okkar stuðningsmenn eru ástríðufullir og maður getur látið skoðun sína í ljós á margan hátt en við verðum að standa saman.“



„Við erum Manchester United og ég er viss um að þeir muni styðja okkur í kvöld.“





