Svona á nýr heimavöllur Everton að líta út

Everton birti í dag myndband og myndir af því hvernig nýr heimavöllur félagsins á að líta út.



Völlurinn á að standa við Bramley-Moore Dock á árbökkum Mersey. Áætlað er að hann taki 52.000 manns í sæti.

Hann leysir Goodison Park, heimavöll Everton síðan 1892, af hólmi. Goodison Park tekur tæplega 40.000 manns í sæti.



Talið er að kostnaðurinn við nýja völlinn verði 500 milljónir punda.



Vonast er til að framkvæmdir hefjist á næsta ári og völlurinn verði tilbúinn 2023.



Myndband og myndir af nýja vellinum má sjá hér fyrir neðan.

| We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool's waterfront!



A detailed planning application will be submitted today. #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr