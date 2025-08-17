Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Sindri Sverrisson skrifar 17. ágúst 2025 22:00 Hjörvar Hafliðason ræddi við William Saliba á Old Trafford í dag. Sýn Sport William Saliba, miðvörður Arsenal, viðurkenndi í samtali við Hjörvar Hafliðason að liðið ætti mjög mikið inni þrátt fyrir að það næði að landa 1-0 sigri gegn Manchester United í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Um var að ræða stórleik umferðarinnar á Sýn Sport og voru þeir Hjörvar Hafliðason og Albert Brynjar Ingason á Old Trafford í dag þar sem Hjörvar ræddi svo við þá Saliba og Bruno Fernandes eftir leik. „Við komum hingað til að vinna. Það var auðvitað ekki allt fullkomið og við vitum að við getum gert mikið betur, en þegar allt kemur til alls þá voru stigin þrjú það mikilvægasta í dag. Við vinnum að því að verða betri í næstu viku,“ sagði Saliba við Hjörvar en viðtalið við hann má sjá hér að neðan. Klippa: Viðtal Hjörvars við Saliba Spurður út í sigurmarkið, sem kom eftir hornspyrnu á 13. mínútu, og hvort hann hefði óttast að það yrði dæmt af eftir skoðun á myndbandi svaraði Saliba: „Nei, ég hafði engar áhyggjur. Mér fannst þetta ekki brot og dómarinn var góður. Hann tók rétta ákvörðun. Ég var ekkert órólegur, ég vissi að þetta yrði mark.“ Spánverjinn David Raya stóð fyrir sínu í marki Arsenal: „Hann bjargaði okkur oft í dag. Hann hélt einbeitingu. Við fengum á okkur ansi mörg færi. Svo er það endurkoma Gabriel. Hann var einnig rosalega góður. Öll varnarlínan var góð, líka þeir tveir sem komu inn í seinni hálfleik og hjálpuðu okkur að halda hreinu í dag,“ sagði Saliba. United-menn vildu fá vítaspyrnu þegar þeir töldu Saliba hafa brotið á Matheus Cunha í seinni hálfleiknum en var það brot? „Nei, láttu ekki svona. Þetta var ekki víti. Það er nóg af fólki í VAR-herberginu sem getur tékkað á svona og það sagði ekki neitt. Þetta var ekki víti og ég hafði engar áhyggjur af því,“ sagði Saliba léttur. Enski boltinn Mest lesið Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Enski boltinn Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Enski boltinn Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið Íslenski boltinn Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“ Enski boltinn Nýja stjarnan í þungavigtinni rotaði Whyte á innan við tveimur mínútum Sport Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Íslenski boltinn Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Íslenski boltinn Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Enski boltinn Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk Íslenski boltinn Fleiri fréttir Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Eze og Guehi byrja hjá Palace þrátt fyrir óvissuna Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“ Forest kaupir tvo úr Evrópumeistaraliði Englands Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Enska augnablikið: Hamingjureiturinn Stórkostleg tölfræði Salah í fyrsta leik Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld „Maður er búinn að vera á nálum“ Spurningar um Isak tóku yfir fundinn Gummi Ben og Hjörvar Hafliða fóru að rífast Sjá meira