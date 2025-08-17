Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, var skiljanlega niðurlútur þegar hann ræddi við Hjörvar Hafliðason á Sýn Sport eftir 1-0 tapið gegn Arsenal í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
Eina mark leiksins skoraði Riccardo Calafiori snemma leiks, úr hornspyrnu. Nýju mennirnir hjá United, Bryan Meumo og Matheus Cunha, voru nokkuð líflegir fram á við en liðinu tókst þó aldrei að skora og var Fernandes spurður út í það:
„Okkur tókst ekki að skora. Við sköpuðum einhver færi og fengum góð færi til að skora en því miður fyrir okkur þá tókst ekki að skora mark í dag,“ sagði Portúgalinn en viðtalið má sjá hér að neðan.
Mark Arsenal skrifast að flestra mati á Altay Bayindir sem stóð í marki United í dag en hann lét hindra sig í að ná að kýla boltann. Hvernig er að fá á sig mark eftir svona slæm einstaklingsmistök?
„Þegar maður fær á sig mark þá eru það ekki einstaklingsmistök heldur eru það mistök okkar allra. Það eiga allir þátt í þessu. Það taka allir sína ábyrgð á markinu og ekki meira um það að segja,“ sagði Fernandes og vildi ekki skella skuldinni á Byaindir.
Hann vildi ekki heldur setja út á leikaðferð Rúben Amorim þó að 3-4-3 kerfi hans hafi hingað til engan veginn virst virka fyrir United í úrvalsdeildinni:
„Chelsea vann deildina með þessum hætti undir stjórn Conte, svo ég held að þetta virki,“ sagði Fernandes stuttorður.