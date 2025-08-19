Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sindri Sverrisson skrifar 19. ágúst 2025 08:33 Vestramenn mótmæltu dómnum en höfðu ekki erindi sem erfiði. Sýn Sport Í Stúkunni í gærkvöld mátti heyra upptöku af samskiptum dómara við aðstoðardómara og leikmenn í Garðabænum á sunnudag, þegar mark var dæmt af Vestra í 2-1 tapinu gegn Stjörnunni. Það er sjaldgæft að áhorfendur fái svo góða innsýn inn í heim dómara í leikjum en í spilaranum hér að neðan má heyra aðdragandann að því að Ívar Orri Kristjánsson dæmdi mark Vestra af, og umræðuna í Stúkunni um það. Klippa: Stúkan - Mark Vestra dæmt af Gunnar Jónas Hauksson skoraði markið og virtist hafa jafnað metin í 2-2 en félagi hans, Vladimir Tufegdzic, var dæmdur rangstæður og talinn hafa getað haft áhrif á Árna Snæ Ólafsson í marki Stjörnunnar. Þetta mátti alla vega heyra af orðum Ívars Orra við aðstoðardómara og leikmenn: „Við verðum að taka ákvörðun. Frá mér séð þá hafði hann áhrif á markvörðinn þegar hann hljóp í gegn. Þannig horfir þetta við mér,“ sagði Ívar Orri meðal annars. „Hann mun aldrei ná að grípa boltann hvort sem er,“ mótmælti Morten Hansen, fyrirliði Vestra. „Allt í lagi. Þannig lítur þú á þetta. Ég þarf að taka stórar ákvarðanir,“ svaraði Ívar Orri. Málið var svo rætt í Stúkunni. „Ég skil eiginlega alla aðila í þessu. Dómari leiksins sér hvar Túfa [Vladimir Tufegdzic] er staddur. Línuvörðurinn telur það að hann sé fyrir innan og Ívar sér hvort hann sé að byrgja Árna sýn,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson. Guðmundur Benediktsson tók fram að ekki hefði verið myndavél á staðnum til að skera úr um hvort Túfa hefði í raun verið fyrir innan vörn Stjörnunnar og þar með rangstæður. Ljóst er þó að afar litlu munaði. Guðmundur og Sigurbjörn töldu þá afar ólíklegt að Árni hefði getað varið skot Gunnars en Baldur Sigurðsson benti á að það skipti ekki máli: „Ívar getur ekkert metið það. Hann þarf bara að meta hvað er að gerast og út frá þeim forsendum sem við höfum, sjónarhornin sem við höfum, þá var þetta bara rangstaða og rétt ákvörðun. Ef við stoppum rammann akkúrat þegar Gunnar skýtur í boltann þá stendur Túfa akkúrat fyrir Árna.“ Besta deild karla Vestri Stjarnan Stúkan Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Íslenski boltinn Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Fótbolti Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Hóta að sniðganga NFL leiki vegna karlkyns klappstýra Sport Sá ekki fram á tækifæri hjá Rosenborg og getur ekki hætt að skora fyrir Lyngby Fótbolti Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“ Fótbolti Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Enski boltinn Fleiri fréttir Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Fram spilar og selur treyjur til styrktar minningarsjóðs Bryndísar Klöru Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Jökull: Ætlum okkur ofar Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið Aðlögunar krafist eftir U-beygju Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Fáar spilað leik á þessum velli „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ „Allt er þegar þrennt er“ Allar tilfinningarnar í gangi Sjáðu þáttinn um fyrsta N1-mót kvenna: Smá stress, snitsel og Sandra María skrifaði á skó Sjáðu dramtíkina á Króknum í gær: Aftur fengu Þróttarakonur rautt spjald „Galið og fáránlegt“ Sjá meira