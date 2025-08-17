Ensku landsliðsmennirnir Eberechi Eze og Marc Guehi eru báðir í byrjunarliði Crystal Palace sem sækir Chelsea heim í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag.
Eze hefur verið orðaður við Arsenal í sumar en síðan hefur Tottenham komið inn í myndina og Fabrizio Romano hefur fullyrt að enski landsliðsmaðurinn hafi náð samkomulagi við Evrópudeildarmeistarana að ganga í raðir þeirra.
Guehi, sem er fyrirliði Palace, hefur mest verið orðaður við Liverpool. Hann er á lokaári samnings síns við Palace.
The Palace.Your XI to take on Chelsea 🫡— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 17, 2025
Um síðustu helgi vann Palace Liverpool eftir vítaspyrnukeppni í leiknum um Samfélagsskjöldinn.
Jamie Gittens er í byrjunarliði Chelsea og leikur sinn fyrsta keppnisleik fyrir félagið í dag. Joao Pedro er í fremstu víglínu en Liam Delap byrjar á bekknum.
Our MD1 Chelsea. 🔵📋#CFC | #CHECRY pic.twitter.com/a6faCtV2Ps— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 17, 2025
Leikur Chelsea og Palace hefst klukkan 13:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport 2.