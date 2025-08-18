Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. ágúst 2025 22:48 Edvin Becirovic fagnaði sigurmarki sínu með föður sínum í stúkunni. @eedvinb Edvin Becirovic var hetja GAIS í sænsku deildinni um helgina en faðir hans lenti aftur á móti í smá vandræðum í öllum æsingnum eftir markið mikilvæga. Becirovic yngri kom inn á sem varamaður hjá GAIS og tryggði liðinu sigur á Hammarby með marki á 88. mínútu. Þessi 25 ára gamli leikmaður fagnaði með því að hlaupa að stúkunni og finna föður sinn í stúkunni. Þeir fögnuðu síðan markinu vel saman. Faðmlag sem fékk flesta ef ekki alla til að hlýna aðeins um hjartaræturnar. @Sportbladet „Hann skipti mig svo ótrúlega miklu máli og þau hafa staðið við bakið á mér allt frá byrjun. Það var frábært að fjölskyldan og vinirnir voru í stúkunni. Þau mæta á alla heimaleiki en eru kannski aðeins latari að mæta á útileikina,“ sagði Edvin Becirovic við Sportbladet. Becirovic segir að faðir hans fylgist mjög vel með honum og það mátti sjá að pabbinn var að springa úr stolti þegar strákurinn skoraði svona mikilvægt mark fyrir liðið sitt. Öryggisverðir á leikvanginum voru hins vegar ósáttir með að pabbinn fór út fyrir áhorfendasvæðið til að fagna markinu með syni sínum. Hann var því rekinn út af leikvanginum. „Þetta er sonur minn, þetta er sonur minn,,“ öskraði hann á meðan öryggisverðirnir vísuðu honum i burtu af svæðinu. Göran Rickmer, yfirmaður öryggismála, segist ætla að fylla út skýrslu og hún fari til yfirvalda. „Við ráðum því ekki hvað verður úr því eða hvar hún endar,“ sagði Rickmer. Strákurinn vissi þó ekkert um ófarir pabba síns þegar blaðamenn ræddu við hann eftir leikinn. „Nei, ég veit ekkert um það. Ég er bara ánægður með að hafa skorað,“ sagði Edvin Becirovic. Þetta var annað deildarmark Edvin Becirovic á tímabilinu en það fyrsta síðan í sigri á Norrköping í lok maí. Sænski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Íslenski boltinn Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Fótbolti Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn „Upplifi þetta mál sem fjölskylduharmleik“ Handbolti „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ Fótbolti Skjálfandi í keppni eftir of stóran skammt af kreatíni Golf Vildi mölva kylfurnar eftir sturlað högg Schefflers Golf Fram spilar og selur treyjur til styrktar minningarsjóðs Bryndísar Klöru Íslenski boltinn Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Enski boltinn Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Enski boltinn Fleiri fréttir Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“ Óskar Hrafn: Spurningar sem þarf að svara fyrir næsta leik Júlíus: Ógeðslega sætt Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Leikmenn þurftu að flýja völlinn undan flugeldum Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Valgeir Lunddal með stoðsendinguna í mikilvægu marki Messi í argentínska landsliðshópnum Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Fram spilar og selur treyjur til styrktar minningarsjóðs Bryndísar Klöru „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ Neymar hágrét eftir skell gegn Coutinho og félögum María mætt til frönsku nýliðanna Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ „Tók góðan tíma fyrir mig að geta litið á myndirnar“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Sjá meira