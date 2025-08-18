Forest fær nýjan markahrók Sindri Sverrisson skrifar 18. ágúst 2025 10:21 Arnaud Kalimuendo er mættur í búning Nottingham Forest. Nottingham Forest Samkeppnin í fremstu víglínu hjá Nottingham Forest hefur snaraukist eftir að félagið festi kaup á franska markahróknum Arnaud Kalimuendo frá Rennes fyrir 31,5 milljón evra. Kalimuendo, sem er 23 ára, kemur til Forest eftir að hafa skorað 18 mörk fyrir Rennes þegar liðið endaði í 12. sæti frönsku 1. deildarinnar á síðustu leiktíð. View this post on Instagram A post shared by Nottingham Forest (@officialnffc) Forest hafði áður keypt Igor Jesus frá Botafogo og byrðarnar verða því kannski ekki þær sömu á herðum Chris Wood eins og á síðustu leiktíð, þegar hann skoraði tuttugu mörk. Kalimuendo hóf ferilinn sinn hjá PSG en hefur skorað 42 mörk í 105 leikjum fyrir Rennes eftir að hann kom til félagsins árið 2022. Hann vann silfur með Frökkum á Ólympíuleikunum í fyrra og á að baki fjölda leikja fyrir yngri landslið Frakka en bíður eftir fyrsta tækifærinu í A-landsliðinu. Woods skoraði tvö mörk í gær þegar Forest hóf nýja leiktíð í ensku úrvalsdeildinni á 3-1 sigri gegn Brentford. Liðið mun einnig leika í Evrópudeildinni eftir að hafa fengið sæti Crystal Palace sem var dæmt niður í Sambandsdeildina til að eigandi ætti ekki tvö lið í sömu keppni. Enski boltinn Mest lesið „Upplifi þetta mál sem fjölskylduharmleik“ Handbolti „Ég taldi þetta vera einu leiðina“ Fótbolti Vildi mölva kylfurnar eftir sturlað högg Schefflers Golf Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Enski boltinn Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Enski boltinn „Dómararnir misstu af höggi í maga Ómars Björns“ Fótbolti „Tók góðan tíma fyrir mig að geta litið á myndirnar“ Fótbolti Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti Enski boltinn Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Enski boltinn Skaut guðföður sinn í augað og gæti misst leyfið Sport Fleiri fréttir Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Eze og Guehi byrja hjá Palace þrátt fyrir óvissuna Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“ Forest kaupir tvo úr Evrópumeistaraliði Englands Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Enska augnablikið: Hamingjureiturinn Sjá meira