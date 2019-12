Markalaust hjá Everton og Arsenal

Everton og Arsenal gerðu markalaust jafntefli á Goodison Park í fyrsta leik dagsins í enska boltanum. Var þetta síðasti leikur Duncan Ferguson og Freddie Ljungberg sem þjálfara liðanna. Þeir Carlo Ancelotti og Mikael Arteta voru báðir í stúkunni er liðin deildu stigunum bróðurlega á milli sín.



Leikurinn var ekki mikið fyrir augað og lítið um færi. Eftir rúmar tíu mínútur fór Alex Iwobi meiddur af velli og í hans stað kom Cenk Tosun. Það vakti athygli að annan leikinn í röð tók Duncan Ferguson framherja út af sem hann setti inn á fyrr í leiknum. Tosun var tekinn af velli fyrir Moise Kean þegar tæpar tíu mínútur voru til leiksloka.



Gylfi Þór Sigurðsson bar fyrirliðaband Everton í dag en hann var meira og minna djúpur á miðju liðsins en liðið spilaði klassískt 4-4-2 leikkerfi. Gylfi Þór átti fínt skot úr aukaspyrnu í fyrri hálfleik og var það með betri færum leiksins. Besta færið fékk svo Pierre-Emerick Aubameyang í síðari hálfleik en Jordan Pickford varði vel.



Lokatölur 0-0 og ljóst að bæði Ancelotti sem og Arteta eiga mikla vinnu fyrir höndum.

Duncan Ferguson has subbed more subs in his 3 Premier League games than any caretaker manager in top flight history.... I have no idea if that’s true but I’m guessing it probably is.