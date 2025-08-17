Chelsea og Crystal Palace gerðu markalaust jafntefli á Stamford Bridge í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag.
Þrátt fyrir að vera orðaður við brottför frá Palace var Eberechi Eze í byrjunarliðinu í dag og hann skoraði með föstu skoti beint úr aukaspyrnu á 16. mínútu. Markið var hins vegar dæmt af vegna brots Marcs Guéhi, fyrirliða Palace.
Chelsea, sem varð heimsmeistari félagsliða í sumar, ógnaði ekki mikið í leiknum í dag og Dean Henderson átti nokkuð náðugan dag í marki Palace. Varamaðurinn Liam Delap átti eina skot heimamanna á markið í leiknum.
Bikarmeistarar Palace spiluðu sterkan varnarleik og fara væntanlega nokkuð sáttir með eitt stig heim í hýði.
Næsti leikur Chelsea er gegn West Ham United á útivelli á föstudaginn. Daginn áður mætir Palace Fredrikstad frá Noregi á heimavelli í forkeppni Sambandsdeildarinnar.