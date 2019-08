Gleðjast yfir því að fá loksins að sjá hinsegin ást í The Bachelor

Aðdáendur raunveruleikaþáttanna The Bachelor, The Bachelorette og Bachelor in Paradise hafa í mörg ár kallað eftir því að fá að sjá raunverulegri mynd af nútíma ástarsamböndum á skjánum.



Þættirnir hafa verið gagnrýndir fyrir einsleitni og skort á fjölbreytileika. Í þáttunum séu upp til hópa hvítt, sís-kynja, ófatlað, gagnkynhneigt fólk í leit að ástinni. Það dragi upp ansi brenglaða mynd af veruleikanum sem er mun fjölbreytilegri.



Framleiðendur þáttanna koma þó til móts við kröfur aðdáendanna í nýjustu þáttaröð Bachelor in Paradise sem er eins konar hliðarafurð The Bachelor þáttanna og eru sýndir á bandarísku sjónvarpsstöðinni ABC.



Í þáttaröðinni kynna framleiðendur loksins til sögunnar tvíkynhneigða konu sem í þáttunum elskar bæði konu og karl.



Umrædd kona heitir Demi Burnett en áður en hún gekk til liðs við hina einhleypu sem taka þátt í Bachelor in Paradise var í hún ástarsambandi með konu að nafni Kristian Haggerty.



Í upphafi þáttanna fór Demi að slá sér upp með Derek Peth en hún greindi honum frá því að hún væri í reynd tvíkynhneigð. Þá er einnig talsvert talað um hinseginleika í ár og Demi leyfir áhorfendum að fylgjast með vegferð sinni sem opinberlega tvíkynhneigð kona.



Demi reyndist þó í upphafi eiga erfitt uppdráttar í Mexíkó, þar sem tökur á þáttunum fara fram, en hún stóð sjálfa sig að því að hugsa öllum stundum um Kristian. Hún lét í ljós eftirsjá og söknuð og sagði Derek allt af létta.



Í stillu fyrir næstu þætti má síðan sjá endurfundi þeirra Demi og Kristian og aðdáendur þáttanna ráða sér vart fyrir gleði og segja nútímalegri efnistök löngu tímabær.



Hi this is happening on a mainstream American reality TV dating show NOT EVERYTHING IN THE WORLD IS A GARBAGE FIRE. #BachelorInParadise pic.twitter.com/eX7NpVrw1G

— Kristen Baldwin (@KristenGBaldwin) August 21, 2019