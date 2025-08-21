Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. ágúst 2025 10:47 Hrannar Björn og Heiða Björg nutu indversks matar og strætókerfis höfuðborgarsvæðisins á þriðjudagskvöld. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, fagnaði nítján ára brúðkaupsafmæli með eiginmanni sínum, Hrannari Birni Arnarssyni, með indverskum mat og strætóferð. „Í dag 19. ágúst eru 19 ár síðan við Hrannar giftum okkur. Bæði stutt og langt síðan en mikið sem það hefur verið gott að ferðast með ástinni í gegnum lífið. Hlakka til framtíðar ævintýra og hversdags. Bauð mínum auðvitað út að borða og heim í lífsins lukka,“ skrifaði Heiða Björg í færslu á Facebook. Alltaf gaman í Strætó. Heiða og Hrannar eiga saman fjögur börn og eru búsett í Laugardalnum. Nú vantar þau bara 363 daga til að ná tuttugu ára postulínsbrúðkaupsafmæli. Heiða, sem er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, hefur verið borgarstjóri frá 21. febrúar 2025 eftir að Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, sprengdi meirihlutann þar á undan. Hún mun væntanlega sækjast eftir áframhaldandi umboði í borgarstjórnarkosningum næsta vor. Hrannar Björn, sem er fyrrverandi borgarfulltrúi Reykjavíkurlistans og aðstoðarmaður Jóhönnu Sigurðardóttur, er formaður Norræna félagsins á Íslandi og kjörræðismaður Georgíu á Íslandi. Ástin og lífið Samfylkingin Reykjavík Tímamót Mest lesið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Lífið Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Lífið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig Lífið „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Lífið Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna Lífið Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Lífið Amman helsta fyrirmynd tískudrottningar Reykjavíkur Tíska og hönnun Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Menning Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Lífið Fleiri fréttir Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Súrrealískt þegar Jay Leno vinkaði fjölskyldunni á Facetime Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig „Pylsa“ sækir í sig veðrið Ómótstæðileg ítölsk steikarloka úr smiðju Hildar Rutar Opnar sig um sviplegt fráfall eiginmannsins „Lítið ömmugull á leiðinni“ hjá Siggu Lund Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Langömmulán hjá Eddu Björgvins Kemur út sem pankynhneigð Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Nýju fötin forsetans Erla og Ólafur selja glæsilegt einbýli í Vesturbænum Bubbi segir Hróa Hattar-brag á stuldinum Dúnmjúkir pizzasnúningar Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Elskar Kennedy þó þeir ræði lítið pólitík í matarboðum Kennir kettinum hundatrix og heklar á hann föt Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Sjá meira