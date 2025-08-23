Woody Allen aðalnúmerið hjá Rússum Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. ágúst 2025 15:14 Woody Allen mun koma fram á sérviðburði á hátíðinni þar sem hann ræðir um ferilinn og kvikmyndir. EPA Leikstjórinn Woody Allen, sem hefur ekki átt upp á dekk síðastliðin ár, hefur ekki verið slaufað algjörlega því hann verður aðalnúmerið á alþjóðlegri kvikmyndaviku í Moskvu sem fer fram dagana 23. til 27. ágúst. Þetta kemur fram í frétt netmiðilsins Moscow Times sem byggir á yfirlýsingu frá hátíðinni. Þar segir að von sé á rúmlega áttatíu alþjóðlegum gestum frá meira en tuttugu löndum, þar á meðal Kína, Indlandi, Tyrklandi, Sádí-Arabíu, Egyptalandi, Brasilíu, Mexíkó, Bandaríkjunum, Suður-Kóreu og Íran, á hátíðina. Woody Allen, sem er orðinn 89 ára og hefur leikstýrt um fimmtíu myndum á rúmlega sextíu ára ferli, verður sérstakur heiðursgestur á hátíðinni en mun þó aðeins koma fram gegnum fjarfundarbúnað. Hann verður til tals í umræðupanel sem rússneski kvikmyndagerðarmaðurinn Fyodor Bondarchuk mun stýra. Viðburðinum með Allen er lýst sem „fyrirlestrar-fundi“ þar sem rætt verður um kvikmyndir, lífið og fleira á hreinskilninslegan máta. Síðasta mynd Allen, Coup de Chance, kom út árið 2023 og var hans fimmtugasta á ferlinum. Sjá: Lýsir því hvernig umdeilt samband við Woody Allen hófst og segir hann fórnarlamb #Metoo Segja má að Allen hafi verið endanlega slaufað í kjölfar #MeToo-bylgjunnar árið 2017. Þremur árum fyrir það hafði Dylan Farrow, dóttir Allen og Miu Farrow, rifjað upp ásakanir í garð hans um að hann hefði misnotað hana kynferðislega þegar hún var barn. Emir Kusturica var boðið heim til Vladímírs Pútín árið 2023.EPA Aðrir heiðursgestir á hátíðinni eru serbíski leikstjórinn Emir Kusturica, sem hefur tvisvar unnið Gullpálmann fyrir When Father Was Away on Business (1985) og Underground (1995), og bandaríski leikarinn og bardagalistamaðurinn Mark Dacascos, sem á að baki fjörutíu ára kvikmyndaferil og lék meðal annars í John Wick 3 —Parabellum (2019). Kusturica hefur í mörg ár verið tengdur Rússlandi, hann hlaut árið 2016 sérstaka „vinskaparorðu“ frá Vladímír Pútín Rússlandsforseta og er reglulegur gestur á opinberum viðburðum ríkisins. Rússland Bíó og sjónvarp Mál Woody Allen Mest lesið Bjargaði lífi systur sinnar ellefu ára gömul Lífið Svona verður dagskráin á Menningarnótt Lífið Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Lífið Fréttatía vikunnar: Svíþjóð, sektir og vextir Lífið Serena Williams opnar sig um notkun þyngdarstjórnunarlyfja Lífið Ný viðbygging við Þjóðleikhúsið „langþráður draumur“ Menning Mamman grét, eiginmaðurinn fraus en Veru var létt Lífið HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí Lífið Hlynur Pálmason með þrennu í San Sebastian Bíó og sjónvarp Hörður Björgvin kom Móeiði á óvart Lífið Fleiri fréttir Woody Allen aðalnúmerið hjá Rússum Hlynur Pálmason með þrennu í San Sebastian Sælkerabíó á RIFF: Sjónræn matarveisla á Plöntunni og smakkbíó á Ramen Momo Sannfærði Balta um að snúa aftur Fróði og Gandálfur snúa aftur í leitinni að Gollri Terence Stamp látinn Auglýsa eftir innsendingum til íslensku sjónvarpsverðlaunanna Nýr Rambo fundinn Óvænt nöfn á könnu Köngulóarmannsins Óþekkjanleg stjarna Ingvar E. valinn besti leikarinn í Grikklandi Malkovich klipptur út úr Hinum fjóru fræknu Reykjavík Visual Effects tilnefnt til tveggja Emmy-verðlauna Sleðinn úr Citizen Kane orðinn næstverðmætasti leikmunurinn Severance sópar að sér Emmy-tilnefningum Bestu hlutverk Michaels Madsen: Óþokki með viskýrödd og uppáhald Tarantino Djöfullinn klæðist Prada á ný Sjá meira