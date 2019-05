Spáir fyrir um sigurvegara The Bacheorette

Nýjasta þáttaröðin af The Bacheorette hófst á ABC í Bandaríkjunum á dögunum en þar berjast 30 karlmenn um hjarta Hannah B sem vakti athygli í síðustu þáttaröð af The Bachelor.



Eiginkona Jimmy Kimmel, Molly McNearney, giskar alltaf á sigurvegara í þáttunum og er hún í raun lygileg góð í því. Hún náði til að mynda að giska á rétt konu í síðustu seríu af The Bachelor.



Nú var komið að Kimmel sjálfum að reyna að giska á sigurvegara í þáttunum og telur hann að Jed vinni þáttaröðina og í leiðinni hjarta Hannah B.



Hér að neðan má sjá hvernig hann komst að þessari niðurstöðu.