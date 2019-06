„Skúrkarnir“ í The Bachelor létu pússa sig saman

Chris Randone og Krystal Nielson, sem eru aðdáendum The Bachelor þáttanna að góðu kunn, gengu í hjónaband í gær. Sjálfur Chris Harrison fór fyrir helgiathöfninni og gaf þau saman í Mexíkó en parið fór einmitt á fyrsta stefnumótið í Mexíkó.



„Við erum svo ótrúlega spennt að byrja á þessum nýja kafla í lífinu. Við ætlum að alltaf að vera til staðar fyrir hvort annað,“ sagði Nielson í einkaviðtali við People. Parið býr saman í San Diego og heldur úti þáttum á Youtube sem heita Glitter & The Goose.



Í brúðkaupinu mátti sjá mörg þekkt andlit úr Bachelor þáttunum en viðstödd voru meðal annars þau Ashley Iaconetti og unnusti hennar Jared Haibon, Beccu Kufrin og Ben Higgins.



Krystal, sem starfar sem einkaþjálfari, var upphaflega í 22. þáttaröðinni af The Bachelor og keppti um hylli kappakstursmannsins Arie Luyendyk. Krystal vakti ekki mikla lukku hjá öðrum keppendum sem þótti hún ekki vera nógu einlæg auk þess sem hún rægði aðra keppendur.



Sjá nánar: Segist hafa fundið mest pirrandi rödd sjónvarpssögunnar



Randone tók þátt í 14. þáttaröðinni af The Bachelorette og varð ástfanginn af Beccu Kufrin sem var í aðalhlutverkinu í þáttaröðinni. Randone lét skapið hlaupa með sig í gönur, öðrum keppendum til mikils ama, og baktalaði aðra. Hann þótti stimpla sig inn sem „skúrkur“ þáttaraðarinnar rétt eins Nielson á þeim tíma.



Bachelor in Paradise er eins konar hliðarafurð þáttanna þar sem keppendurnir sem sátu með sárt ennið eftir þáttaraðir The Bachelor og The Bachelorette fá annað tækifæri til að finna ástina.



View this post on Instagram WE’RE MARRIED!!!

A post shared by Jun 17, 2019 at 9:01am PDT

A post shared by Krystal Nielson (@coachkrystal_) on

Randone átti í erfiðleikum með skapið

Voru bæði lokuð og með of fyrirferðarmikil egó

Randone og Nielson kynntust í Bachelor in Paradise en þrátt fyrir að gengið hefði á ýmsu í fyrstu náðu þau saman í lokin en Randone fór á skeljarnar í lokaþættinum.Randone hefur áður sagt að Nielson hefði hjálpað sér mikið við að ná tökum á skapinu. Hún fékk hann til að snúa við blaðinu þegar hún tók hann afsíðis við tökur á Bachelor in Paradise og messaði yfir honum.Nielson á að hafa sagt honum að hún sæi vel að hann væri góð og einlæg manneskja en hann yrði að láta af hegðun sinni ef hann ætlaði sér ekki að missa sig og fæla alla aðra í burtu. Hann væri með of fyrirferðamikið egó og úreltar karlmennskuhugmyndir sem væru að þvælast fyrir honum í samskiptum við aðra.„Við erum bæði mjög hörð af okkur af því við höfum bæði þurft að ganga í gegnum mikla erfiðleika,“ sagði Nielson. Þau ólust bæði upp hjá einstæðum mæðrum en faðir Randone afneitaði honum.„Við náðum að tengjast í gegnum þetta. Ég skildi hann svo vel,“ sagði Nielson.Hún sagði að þau hefðu bæði verið mjög lokuð, með of fyrirferðarmikil egó og sífellt í vörn. Það hefði verið afleiðing af þeim erfiðleikum sem þau hefðu gengið í gegnum.„Ég virkilega trúi því að það sé ástæða fyrir öllu sem gerist. Allt sem ég gekk í gegnum í The Bachelor og Bachelor in Paradise varð til þess að ég þroskaðist og varð sú sem ég er í dag. Það varð síðan til þess að ég hitti Chris.“