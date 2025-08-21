Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 21. ágúst 2025 11:10 Eva Dögg og Stefán Darri gáfu syni sínum nafn. Eva Dögg Rúnarsdóttir, jógagyðja og annar eigandi vellíðurnarfyrirtækisins Rvk Ritual, og unnusti hennar, Stefán Darri Þórsson handboltamaður, gáfu yngsta syni sínum nafn við fallega athöfn í vikunni. Eva deildi gleðitíðindunum á Instagram-síðu sinni. Drengurinn fékk nafnið Ólíver Húgó. Fyrir eiga þau dótturina Sólgerði Lúnu, sem er tveggja ára, og Eva Dögg á einnig tvö börn úr fyrra sambandi. „Fjórða barnið okkar og, að minnsta kosti hingað til, síðasta laufið í fullkomna fjögurra blaða smáranum okkar,“ skrifaði Eva Dögg við færsluna. Þar má sjá fallegar myndir af fjölskyldunni á skírnardaginn. Í færslunni segir Eva Dögg að nafnið sé innblásið af suður-Frakklandi þar sem fjölskyldan býr, og Ólíver var getinn og fæddur. „Ef Sóla er varðeldurinn sem hlýjaði okkur og sameinaði sem fjölskyldu, þá er Ólíver Húgó faðmlagið sem heldur okkur þétt saman. Hann er getinn og fæddur hér í suður-Frakklandi, nafnið Ólíver innblásið af ólífutrjánum sem umlykja okkur og táknar frið. Húgó vísar bæði til Victor Hugo og til þess ómótstæðilega knús sem litli Ólíver okkar er. Takk fyrir að deila þessari stund með okkur, elsku vinir og fjölskylda – við erum svo ólýsanlega rík.“ View this post on Instagram A post shared by Eva Dögg Rúnarsdóttir (@evadoggrunars) Tímamót Barnalán Ástin og lífið Mest lesið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Lífið Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Lífið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig Lífið „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Lífið Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna Lífið Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Lífið Amman helsta fyrirmynd tískudrottningar Reykjavíkur Tíska og hönnun Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Menning Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Lífið Fleiri fréttir Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Súrrealískt þegar Jay Leno vinkaði fjölskyldunni á Facetime Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig „Pylsa“ sækir í sig veðrið Ómótstæðileg ítölsk steikarloka úr smiðju Hildar Rutar Opnar sig um sviplegt fráfall eiginmannsins „Lítið ömmugull á leiðinni“ hjá Siggu Lund Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Langömmulán hjá Eddu Björgvins Kemur út sem pankynhneigð Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Nýju fötin forsetans Erla og Ólafur selja glæsilegt einbýli í Vesturbænum Bubbi segir Hróa Hattar-brag á stuldinum Dúnmjúkir pizzasnúningar Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Elskar Kennedy þó þeir ræði lítið pólitík í matarboðum Kennir kettinum hundatrix og heklar á hann föt Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Sjá meira