Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 20. ágúst 2025 21:02 Tónlist getur haft áhrif á stemninguna í svefnherberginu. Getty Tónlist hefur óumdeilanleg áhrif á líðan okkar og getur kallað fram alls konar tilfinningar. Hún getur róað hugann og veitt okkur orku á margvíslegan máta. Það á ekki síður við þegar við viljum skapa rétta stemningu fyrir rómantíska kvöldstund með ástinni. Hér að neðan má finna lista af lögum sem henta bæði fyrir rólega rómantíska kvöldstund og taktfastari tóna sem örva hjartsláttinn. Getty Mjúkar og seiðandi víbrur I Just Wanna Make Love to You – Etta James Doin' It – LL Cool J You're Makin' Me High – Toni Braxton Nice & Slow – Usher Take You Down – Chris Brown Dance for You – Beyoncé Skin – Rihanna Adorn – Miguel Sexy Love – Ne-Yo Kiss – Prince Let's Get It On – Marvin Gaye Can't Get Enough of Your Love, Babe – Barry White Any Time, Any Place – Janet Jackson Taktföst stemning Candyshop – 50 Cent Teach Me How to Doggy – Sir Mix-a-Lot Pump It – Black Eyed Peas Sex on Fire – Kings of Leon Show Me Love – Robin S Milkshake – Kelis I Kissed a Girl – Katy Perry Paperplane – M.I.A. Loose Control – Missy Elliott Nasty Boy – Trabant Tónlist Ástin og lífið