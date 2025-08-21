Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 21. ágúst 2025 09:54 Lína Birgitta er algjör ofurskvísa! Athafnakonan og ofurskvísan Lína Birgitta Sigurðardóttir segist borða það sama í morgunmat alla daga, óháð því hvar hún er stödd í heiminum. Lína Birgitta hefur rætt opinberlega um veikindi sín en hún greindist með sjúkdóminn Crohn’s árið 2013, sjúkdóm sem tilheyrir flokki langvinnra bólgusjúkdóma í þörmum. Hún þarf því að huga vel að því sem hún lætur ofan í sig og er með góðgerla í töskunni hvert sem hún fer. „Staðreynd um mig, ég borða það sama í morgunmat alla daga alltaf. Sama hvar ég er. Ástæðan er mjög einföld, því mér líður svo fáranlega vel af þessu sem ég borða. Ommeletta og grísk jógúrt,“ skrifa Lína við færslu á Instagram og birtir mynd af hinni heilögu máltíð. Lína segist ganga svo langt að ferðast með eigin eldavél. Þegar hún og Gummi fóru nýverið til Akureyrar keypti hún litla ferðaeldavél í Elko til að tryggja að ekkert kæmi í veg fyrir mikilvægustu máltíð dagsins. Matur Samfélagsmiðlar Mest lesið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Lífið Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Lífið „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Lífið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig Lífið Amman helsta fyrirmynd tískudrottningar Reykjavíkur Tíska og hönnun Skammar vini sína: „Hættum Happy birthday á Facebook“ Menning Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Lífið Kemur út sem pankynhneigð Lífið „Pylsa“ sækir í sig veðrið Lífið Fleiri fréttir Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig „Pylsa“ sækir í sig veðrið Ómótstæðileg ítölsk steikarloka úr smiðju Hildar Rutar Opnar sig um sviplegt fráfall eiginmannsins „Lítið ömmugull á leiðinni“ hjá Siggu Lund Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Langömmulán hjá Eddu Björgvins Kemur út sem pankynhneigð Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Nýju fötin forsetans Erla og Ólafur selja glæsilegt einbýli í Vesturbænum Bubbi segir Hróa Hattar-brag á stuldinum Dúnmjúkir pizzasnúningar Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Elskar Kennedy þó þeir ræði lítið pólitík í matarboðum Kennir kettinum hundatrix og heklar á hann föt Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Fjörutíu ára draumur Guðmundar rættist Gamlir samherjar funduðu á fiskistað Ein glæsilegasta leikkona landsins á lausu Saga Matthildur orðin tveggja barna móðir Sjá meira