Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Jón Ísak Ragnarsson skrifar 21. ágúst 2025 22:48 Brent Hinds á tónleikum í Brasilíu 2015. Sama ár spilaði hann á Íslandi. EPA Fyrrverandi gítarleikari og söngvari í þungarokkshljómsveitinni Mastodon lést í mótorhjólaslysi í Atlanta í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Mastodon er gífurlega vinsæl hljómsveit sem hefur starfað frá 2000 og hefur tvisvar spilað á Íslandi, árið 2003 og aftur 2015. Lögregluyfirvöld greindu frá því að Hinds hafi látist á miðvikudagskvöldi þegar hann ók Harley Davidson mótorhjóli á BMW jeppling á gatnamótum um hálftíma fyrir miðnætti. Hinds stofnaði Mastodon ásamt félögum sínum Troy Sanders, Bill Kelliher og Brann Dailor, og spilaði í hljómsveitinni þar til snemma á þessu ári. Fyrr á þessu ári var greint frá því að Hinds hefði yfirgefið hljómsveitina í sátt við aðra meðlimi, en fyrir örfáum vikum greindi Hinds frá því að hann hefði verið ósáttur við að hafa verið látinn fara og kallaði aðra meðlimi hljómsveitarinnar illum nöfnum. Í færslu hljómsveitarinnar á Instagram þar sem greint er frá andlátinu segir að hljómsveitin sé í öngum sínum. „Við erum harmi slegnir. Í gærkvöldi lést Brent Hinds eftir skelfilegt mótorhjólaslys. Við erum miður okkar, og í áfalli yfir því að þessi skapandi maður sem við höfum eytt svo mörgum stundum með, sigrað með, og náð áföngum með sé farinn frá okkur.“ „Hugur okkar er hjá fjölskyldu hans, vinum og aðdáendum. Við biðjum ykkur öll að virða friðhelgi okkar og hans á þessum erfiðu tímum.“ Mastodon voru aðalnúmerið á hátíðinni Rokkjötnum árið 2015 í Valshöllinni, en áður höfðu þeir komið hingað snemma á ferlinum árið 2003. View this post on Instagram A post shared by Mastodon (@mastodonrocks) Andlát Tónlist Mest lesið Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Lífið Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám Gagnrýni Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt Lífið Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Lífið Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna Lífið Svona verður dagskráin á Menningarnótt Lífið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig Lífið Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Lífið Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Lífið Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Lífið Fleiri fréttir Þungarokkstjarna lést í mótorhjólaslysi Lil Nas X handtekinn og vistaður á sjúkrahúsi Tvö maraþon eftir af sex: Úr þoku í sól, misörlátir ferðamenn og hálendið kvatt „Sjúllaður“ sítrónu og jarðaberja næturgrautur Draumadís Þórhildar og Hjalta komin í heiminn Svona verður dagskráin á Menningarnótt Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Nafn sonarins innblásið af Frakklandi Súrrealískt þegar Jay Leno vinkaði fjölskyldunni á Facetime Borgarstjóri fagnaði brúðkaupsafmæli með strætóferð og indverskum mat Svarar samskiptastjóra Trump sem kallaði hann lúser Þetta borðar Lína Birgitta alla morgna „Indælasti dómari í heimi“ er látinn Seiðandi víbrur sem virka í bólinu Þegar Jónas var jarðsettur hundrað árum eftir andlátið Ein frægasta bakrödd landsins gifti sig „Pylsa“ sækir í sig veðrið Ómótstæðileg ítölsk steikarloka úr smiðju Hildar Rutar Opnar sig um sviplegt fráfall eiginmannsins „Lítið ömmugull á leiðinni“ hjá Siggu Lund Ríkulegt einbýlishús knattspyrnukappa falt fyrir 315 milljónir Langömmulán hjá Eddu Björgvins Kemur út sem pankynhneigð Vín mun hýsa Eurovision á næsta ári „Við munum aldrei leyfa minningu hennar að deyja“ Einfaldar leiðir til að róa taugakerfið Nýju fötin forsetans Erla og Ólafur selja glæsilegt einbýli í Vesturbænum Bubbi segir Hróa Hattar-brag á stuldinum Dúnmjúkir pizzasnúningar Sjá meira