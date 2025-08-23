Bíó og sjónvarp

Hlynur Pálma­son með þrennu í San Sebastian

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jóhanna af örk frosin að vetri til með þrjár örvar í búknum og sverð fyrir framan sig.
Jóhanna af örk frosin að vetri til með þrjár örvar í búknum og sverð fyrir framan sig. Still Vivid

Hlynur Pálmason, leikstjóri og myndlistarmaður, sýnir tvær kvikmyndir í keppni kvikmyndahátíðarinnar í San Sebastián og er jafnframt heiðraður með einkasýningu á Tabakalera, alþjóðlegri miðstöð samtímalistar í borginni.

Nýjasta kvikmynd Hlyns, Jóhanna af Örk, sem er 62 mínútna löng mynd og gerist í sama heimi og Ástin sem eftir er, verður heimsfrumsýnd í Zabaltegi-Tabakalera-flokki kvikmyndahátíðarinnar.

Einnig verður Ástin sem eftir er sýnd í Perlak-flokki hátíðarinnar, sem samanstendur af bestu myndum ársins til þessa sem enn hafa ekki verið sýndar á Spáni. Meðal annarra leikstjóra sem eiga myndir í Perlak-flokki ársins eru Richard Linklater, Yorgos Lanthimos, Joachim Trier og Noah Baumbach.

Samhliða sýnir Tabakalera einkasýningu á innsetningum Hlyns, Harmljóð um hest, Eins Vetra og Upphaf og Endir, verk sem undirstrika feril hans sem leikstjóra og myndlistarmanns.

Jóhanna af Örk byggð upp og skotin niður

„Mér er mikill heiður sýndur, að fá boð um að taka þátt á San Sebastián hátíðinni með tvær kvikmyndir og listsýningu. Þetta er tækifæri til að sýna hvernig vinna mín á mörkum kvikmynda og myndlistar talar saman og opnar nýja frásagnarmöguleika“ segir Hlynur Pálmason.

Jóhanna af Örk fjallar um þrjú börn sem smíða riddarafígúru til að nota sem skotmark fyrir örvar. Í gegnum árstíðirnar sjá áhorfendur þau byggja upp og rífa niður þetta einstaka sköpunarverk sitt.

Hlynur hefur áður notið velgengni á San Sebastian hátíðinni, sem er ein af stærstu og virtustu kvikmyndahátíðum Evrópu. Síðasta mynd hans, Volaða Land (2022), hlaut Zabaltegi-Tabakalera verðlaunin árið 2022 og stuttmynd hans Hreiður var einnig sýnd á hátíðinni.

Jóhanna af Örk er framleidd af Antoni Mána Svanssyni fyrir STILL VIVID á Íslandi, í samstarfi við Katrin Pors fyrir Snowglobe í Danmörku. Með helstu hlutverk fara þau Ída Mekkín Hlynsdóttir, Þorgils Hlynsson, og Grímur Hlynsson en öll þrjú eru börn Hlyns.

Hlynur fór með síðustu kvikmynd sína, Ástina sem eftir er, á Cannes í maí og hefur síðan þá farið víðar með hana.

Kvikmyndagerð á Íslandi Spánn Bíó og sjónvarp

Tengdar fréttir

Kynferðisleg gremja, sænskur senuþjófur og náttúruklám

Fólk verður ástfangið, skapar fjölskyldu og eignast þrjú börn. Síðan hættir það að verða ástfangið og skilur. En hvað gerist svo? Lífið gengur sinn vanagang, börnin halda áfram að vaxa og þeir fullorðnu verða að venjast nýjum raunveruleika.

Kvik­­mynda­­stjarna slær í gegn á Lands­­móti hesta­manna

Hornfirðingurinn Ída Mekkín Hlynsdóttir fer nú mikinn á Landsmóti hestamanna. Hún er í fjórða sæti í unglingaflokki eftir keppni í milliriðlinum, og hefur tryggt sér sæti í úrslitum. Ída Mekkín var ellefu ára þegar hún var í burðarhlutverki í kvikmyndinni Hvítur hvítur dagur, og lék einnig í myndinni Volaða land, en hún er dóttir leikstjórans og handritshöfundarins Hlyns Pálmasonar.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.