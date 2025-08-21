Lífið

Svona verður dag­skráin á Menningar­nótt

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar verða á sínum stað.
Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar verða á sínum stað. Sýn/Hulda Margrét

Afmælishátíð Reykjavíkurborgar, Menningarnótt, verður haldin hátíðleg nú á laugardaginn. Gestir hátíðarinnar geta sótt um fjögur hundruð viðburði líkt og lúðrablástur, vöfflukaffi, söngsýningar, listsýningar og tónlistaratriði.

Menningarnótt verður sett klukkan hálf eitt á laugardag á tröppum Þjóðleikhússins, sem fagnar 75 ára afmæli í ár. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, setur hátíðina formlegu og hyggst Logi Einarsson, menningarmálaráðherra, halda afmælisræðu. 

Vinsælar persónur úr heimi leikhússins bregða á leik, til dæmis Bastían bæjarfógeti í Kardemommubæ, Lína Langsokkur og Elsa og Ólafur úr Frosti.

Færeyingar eru heiðursgestir hátíðarinnar í ár. Fulltrúar þeirra ætla að sjá um menningar- og skemmtidagskrá í ráðhúsinu líkt og tónlist, myndlist og veitingar að þeirra hætti. Kíkja má á Færeyingana í Ráðhúsi Reykjavíkur en einnig verður fjölbreytt gjaldfrjáls dagskrá í boði á Listasafni Reykjavíkur og Borgarsögusafni.

Einnig verður haldið bekkpressumót fyrir utan Kjarvalsstaði.

Tónlistarfólk stígur á stokk

Tónlistaratriði skipa alltaf stóran sess í dagskrá Menningarnætur. Hið árlega Tónaflóð Rásar 2 verður á sínum stað á Arnarhóli þar sem meðal annars Geðbrigði, Retro Stefson, VÆB og Emmsjé Gauti stíga á stokk. 

Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar verða í Hjólmskálagarðinum líkt og fyrri ár. Þar ætla Skítamórall, Herra Hnetusmjör og GDRN að skemmta lýðnum en stórhljómsveitin Nýdönsk stígur síðust á svið.

Moment DJ Margeirs verður svo á Klapparstíg þar sem boðið verður upp á dynjandi tónlist og stuð.

Ítarlegri dagskrá má nálgast á menningarnott.is

Einnar mínútu þögn

Menningarnótt lýkur klukkustund fyrr en áður, eða klukkan tíu, með árlegu flugeldasýningunni. 

„Þessi breyting er til að undirstrika að þetta er fjölskylduhátíð þar sem lögð er áhersla á að fjölskyldan komi saman í miðborginni og fjölskyldan fari saman heim,“ segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg.

 „Við hvetjum öll til að vera klár almennt í lífinu. Taka góðar ákvarðanir og hugsa um hvert annað. Við berum öll ábyrgð hvert á öðru og að öllum líði vel.“

Flugeldasýningin í ár er tileinkuð Bryndísi Klöru Birgisdóttur, sem lést eftir stunguárás á Menningarnótt í fyrra. Fyrir sýninguna verður Bryndísar Klöru minnst með einnar mínútu þögn á Arnarhóli.

Götulokanir og strætóskutlur

Miðborgin verður lokuð fyrir akandi umferð meðan á hátíðinni stendur. Klukkan tólf á hádegi á fimmtudag verður Kalkofnsvegi lokað, á milli Hverfigötu og Geirsgötu, til að hægt sé að setja upp sviðið á Arnarhóli. Strætisvagnar sem venjulega keyra þar um fara hjáleið.

Klukkan fjögur síðdegis á föstudag verður Sóleyjargötu, Fríkirkjuvegi og Lækjargötu lokað vegna undirbúnings Reykjavíkurmaraþonsins. Götulokanirnar vara fram yfir Menningarnótt.

Hér má sjá kort yfir götulokanirnar.Reykjavíkurborg

Strætóskutlum verður ekið til og frá bílastæðum við Laugardalshöll um Borgartún að Hallgrímskirkju með stoppi á Hlemm á milli klukkan hálf átta að morgni til korter yfir ellefu á laugardagskvöld. Þá verður einungis hægt að leggja rafskútum á ákveðnum svæðum í jaðri hátíðarsvæðisins.

Menningarnótt Reykjavík Stunguárás við Skúlagötu


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.