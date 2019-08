Jón Daði með tvö mörk en vítaspyrnuklúður í bikartapi Millwall | Sjáðu öll úrslit kvöldsins

Jón Daði Böðvarsson opnaði markareikning sinn fyrir Millwall er liðið datt úr leik eftir vítaspyrnukeppni gegn C-deildarliðinu Oxford United í Carabao-bikarnum.



Selfyssingurinn skoraði bæði mörk B-deildarliðsins í venjulegum leiktíma en úrslitin réðust eins og áður segir í vítaspyrnukeppni.



Fyrra mark Jóns kom á 29. mínútu og það síðara á 52. mínútu en Jón Daði spilaði allan leikinn fyrir Milwall. Hann fékk tækifæri til að skora þriðja markið en ekki vildi boltinn inn í þriðja sinn.



Millwall leiddi 2-0 allt þangað til á 87. mínútu en þá minnkuðu Oxford muninn. Jöfnunarmarkið kom svo á 94. mínútu og því var gripið til vítaspyrnukeppni.



Í vítaspyrnukeppni brenndi Jón Daði af vítaspyrnu og Shane Ferguson brenndi einnig af vítaspyrnu fyrir Millwall. Því er Millwall úr leik eftir ævintýralega dramatík.





Who's the Dadi? @jondadi celebrates with Jason McCarthy and @billymitchell_8 after putting #Millwall 2-0 up pic.twitter.com/rR908DYJJM

