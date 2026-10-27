Sendi Haaland og fleiri í frí

Enzo Maresca, stjóri Manchester City, segist hafa sent fimm leikmenn liðsins, þar á meðal Erling Haaland, í þriggja daga frí til að safna orku eftir átök síðustu mánaða.
Maresca greindi frá þessu á blaðamannafundi í dag og sagðist hafa sent þá Haaland, Ruben Dias, Elliot Anderson, Gianluigi Donnarumma og Josko Gvardiol í stutt frí eftir 2-1 tapið gegn Aston Villa á laugardaginn.
Stjórinn hefur áður rætt um það að hann vilji finna tækifæri til að gefa Haaland frí þegar tækifæri gefst með það í huga að hann sé upp á sitt allra besta þegar þörf er á.
Haaland nýtti tímann til að slaka á á suðlægari slóðum og var ekki viðstaddur Ballon d'Or-verðlaunahátíðina í London í gærkvöld. Þar varð hann í áttunda sæti en Harry Kane hlaut Gullboltann.
„Eftir Villa-leikinn gáfum við fimm leikmönnum þriggja daga leyfi til þess að safna orku. Þeir fóru allir í frí. Við gáfum þeim þrjá daga og svo eiga þeir að koma til baka fullir af orku,“ sagði Maresca í dag.
Hann gaf í skyn að Haaland yrði klár í slaginn gegn Brighton í erfiðum leik í enska deildabikarnum annað kvöld en næsti deildarleikur City er einmitt gegn Brighton, næsta laugardag. City og Arsenal eru jöfn að stigum á toppi ensku úrvalsdeildarinnar, með 21 stig hvort, fimm stigum á undan Brighton sem er í 3. sæti.