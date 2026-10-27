Veður

Veðrið ætti ekki að spilla hrekkja­vöku eins og í fyrra

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fjölmargir skreyta hús sín og gefa nammi á hrekkjavökunni.
Fjölmargir skreyta hús sín og gefa nammi á hrekkjavökunni. Vísir/Sigurjón

Á fimmtudaginn er spáð hvassviðri snemma morguns en veðrið á að skána seinni partinn. Djúp lægð sem hafði verið spáð fyrir lok vikunnar nær líklega ekki inn á land. Þá segir veðurfræðingur að þó svo að það geti orðið slydda og vindur á laugardag muni veðrið líklega ekki spilla hrekkjavöku eins og í fyrra.

„Það er bara svona venjulegt haustveður,“ segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á Veðurstofunni.

Hann segir spána auðvitað breytast dag frá degi en að við munum sleppa „þokkalega“ frá þessari lægð. Hann segir mesta vindinn vera á suðvesturlandinu en hann verði ekki óvenjulegur.

Fer vestar og ekki inn á land

Í síðustu viku spáði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur „snarvitlausu veðri“ næsta föstudag. Um helgina kom svo fram að útlit væri fyrir að lægðin sem hafði verið sýnileg í langtímaspám myndi koma fyrr til landsins en fyrstu spár reiknuðu með að sögn veðurfræðings.

 Haraldur segir að nú megi sjá í spám að lægðin fari vestar en spáð hafði verið.

„Þetta verður djúp lægð en vonda veðrið nær ekki inn á land.“

Í fyrra var hrekkjavöku frestað vegna slæms veðurs. Haraldur segir að það megi ekki búast við því sama í ár. Það gæti orðið slydda og suðvestanátt og þó svo að veðrið verði kannski „ekki spennandi“ verði ekkert óveður.

„Veðrið ætti allavega ekki að setja neinn strik í reikninginn á hrekkjavöku,“ segir hann og að það verði fínasta veður á laugardag á NorðurNorður- og Austurlandi.

Hrekkjavaka Veður Börn og uppeldi

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