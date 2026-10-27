Veðrið ætti ekki að spilla hrekkjavöku eins og í fyrra Lovísa Arnardóttir skrifar 27. október 2026 14:02 Fjölmargir skreyta hús sín og gefa nammi á hrekkjavökunni. Vísir/Sigurjón Á fimmtudaginn er spáð hvassviðri snemma morguns en veðrið á að skána seinni partinn. Djúp lægð sem hafði verið spáð fyrir lok vikunnar nær líklega ekki inn á land. Þá segir veðurfræðingur að þó svo að það geti orðið slydda og vindur á laugardag muni veðrið líklega ekki spilla hrekkjavöku eins og í fyrra. „Það er bara svona venjulegt haustveður,“ segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hann segir spána auðvitað breytast dag frá degi en að við munum sleppa „þokkalega“ frá þessari lægð. Hann segir mesta vindinn vera á suðvesturlandinu en hann verði ekki óvenjulegur. Fer vestar og ekki inn á land Í síðustu viku spáði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur „snarvitlausu veðri“ næsta föstudag. Um helgina kom svo fram að útlit væri fyrir að lægðin sem hafði verið sýnileg í langtímaspám myndi koma fyrr til landsins en fyrstu spár reiknuðu með að sögn veðurfræðings. Haraldur segir að nú megi sjá í spám að lægðin fari vestar en spáð hafði verið. „Þetta verður djúp lægð en vonda veðrið nær ekki inn á land.“ Í fyrra var hrekkjavöku frestað vegna slæms veðurs. Haraldur segir að það megi ekki búast við því sama í ár. Það gæti orðið slydda og suðvestanátt og þó svo að veðrið verði kannski „ekki spennandi“ verði ekkert óveður. „Veðrið ætti allavega ekki að setja neinn strik í reikninginn á hrekkjavöku,“ segir hann og að það verði fínasta veður á laugardag á NorðurNorður- og Austurlandi. Hrekkjavaka Veður Börn og uppeldi Tengdar fréttir Draugar og ófreskjur taka yfir Húsdýragarðinn Alls konar vættir, draugar og ófreskjur úr íslenskum sagnaarfi munu lifna við í Húsdýragarðinum í dag. Þjóðfræðingur sem mun leiða gesti um garðinn til að hitta umrædd skrímsli segir gönguna fyrir unga sem aldna en þó sé mikilvægt að þeir sem mæta séu hugaðir. 24. október 2026 15:00 Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Líkt og ár hvert heldur fyrirsætan Heidi Klum eitt vinsælasta hrekkjavökupartýið meðal stórstjarnanna. Það sem flestir fylgjast þó með er hvernig gestgjafinn klæðir sig enda er Heidi fremst í flokki þegar kemur að hrekkjavökubúningum. 2. nóvember 2025 13:59 Hrekkjavökubúningar sem er best að forðast Hrekkjavaka hefur á síðustu árum orðið gríðarvinsæl hátíð hérlendis og margir á leið í búningapartý í kvöld. Vanda þarf þó búningavalið því sumir búningar þykja óviðeigandi, ósæmilegir eða hreinlega særandi. 31. október 2025 15:40 Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent Gefur meirihlutanum falleinkunn Innlent Sjötíu ákærðir fyrir svíkja fé út úr Landsbankanum Innlent Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Innlent Segir Íslendinga á tímamótum og verða að bregðast við Innlent „Ljóst að þetta snýst um rekstur borgarinnar“ Innlent Fækka um rúmlega sjötíu stöðugildi Innlent Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Innlent „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Innlent Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Erlent Fleiri fréttir Veðrið ætti ekki að spilla hrekkjavöku eins og í fyrra Blautur dagur í flestum landshlutum Lægðin fyrr á ferðinni Norðan kaldi og snjókoma til fjalla Lægðardrag á leiðinni Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Krapi og hálkublettir víða Skafið og saltað Engar viðvaranir Lá á þakplötu þegar hann hringdi í Neyðarlínuna Varar við ferðum milli Hafnar og Djúpavogs Gul skriðuviðvörun á Ströndum og Vestfjörðum Áfram blautt og hvasst með gulum viðvörunum Gæti komið til lokana með stuttum fyrirvara Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Talsverð rigning næstu daga Fylgstu með lægðinni í beinni Viðvaranir á viðvaranir ofan Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Skúrir og rigning en léttir til er líður á daginn Suðaustan stormur og gul viðvörun Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Sjá meira