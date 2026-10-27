Bein útsending: Hildur svarar fyrir uppsagnir Tómas Arnar Þorláksson og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 27. október 2026 14:52 Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri Reykjavíkur. Vísir/Lýður Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkurborgar, ræðir við fréttastofu í beinni útsendingu í ráðhúsi Reykjavíkur um uppsagnir og hagræðingar dagsins. Þegar aðgerðum sem voru tilkynntar á lokuðum aukafundi borgarstjórnar í morgun verður lokið mun Hildur tjá sig um málið. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg sem send var á fjölmiðla nú síðdegis segir að stöðugildum hjá Reykjavíkurborg hafi verið fækkað um 74 í dag. Fimmtíu starfsmenn fái beina uppsögn, en að um sé að ræða síðasta áfanga við fækkun stöðugilda. Hér fyrir neðan verður hægt að fylgjast með samtali fréttamanns og borgarstjóra og þá verða helstu upplýsingar teknar saman í vaktinni hér fyrir neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðuna.