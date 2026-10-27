Innlent

Auka­fundur borgar­full­trúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu upp­sagna og niður­skurðar

Oddur Ævar Gunnarsson, Kjartan Kjartansson og Telma Tómasson skrifa
Skrafað er um framtíð tuga starfsmanna Reykjavíkurborgar á sérstökum aukafundi borgarráðs í dag. Það verður önnur stóra hrina uppsagna hjá borginni í borgarstjóratíð Hildar Björnsdóttur (t.h.). Myndin er úr safni.
Skrafað er um framtíð tuga starfsmanna Reykjavíkurborgar á sérstökum aukafundi borgarráðs í dag. Það verður önnur stóra hrina uppsagna hjá borginni í borgarstjóratíð Hildar Björnsdóttur (t.h.). Myndin er úr safni. Vísir

Aukafundi borgarstjórnar lauk um tíuleytið í morgun. Þar var rætt  um uppsagnir á borgarstarfsmönnum og frekari hagræðingaraðgerðir. Tugir starfa eru undir samkvæmt heimildum fréttastofu.

Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Samkvæmt heimildum fréttastofu var umfjöllunarefni fundarins hagræðingaraðgerðir og uppsagnir starfsfólks. 

Niðurskurðurinn nær til allra sviða borgarinnar fyrir utan skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs sem urðu fyrir hnífnum í sumar.

Ekki hafa fengist svör frá borgarstjórnarfulltrúum vegna málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu verða ekki veitt viðtöl um málið fyrr en að loknum aðgerðum sem standa munu yfir í dag. 

Hátt í tuttugu manns var sagt upp hjá borginni í júní og tugum í ágúst. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur sagði í ítarlegu viðtali við fréttastofu í byrjun september að frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar væru fram undan hjá Reykjavíkurborg. Hildur nefndi sérstaklega að þjónustu- og nýsköpunarsvið borgarinnar væri mannafla- og fjárfrekt og að hægt væri að útvista verkefnum þess.

Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður og Sigurjón Guðni Ólason tökumaður eru staddir í ráðhúsi Reykjavíkur. Þar ætla þeir að freista þess að fá svör um málið í beinni útsendingu. 

Fréttin var uppfærð eftir að fundi lauk. 

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