Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Oddur Ævar Gunnarsson, Kjartan Kjartansson og Telma Tómasson skrifa 27. október 2026 09:00 Skrafað er um framtíð tuga starfsmanna Reykjavíkurborgar á sérstökum aukafundi borgarráðs í dag. Það verður önnur stóra hrina uppsagna hjá borginni í borgarstjóratíð Hildar Björnsdóttur (t.h.). Myndin er úr safni. Vísir Aukafundi borgarstjórnar lauk um tíuleytið í morgun. Þar var rætt um uppsagnir á borgarstarfsmönnum og frekari hagræðingaraðgerðir. Tugir starfa eru undir samkvæmt heimildum fréttastofu. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Samkvæmt heimildum fréttastofu var umfjöllunarefni fundarins hagræðingaraðgerðir og uppsagnir starfsfólks. Niðurskurðurinn nær til allra sviða borgarinnar fyrir utan skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs sem urðu fyrir hnífnum í sumar. Ekki hafa fengist svör frá borgarstjórnarfulltrúum vegna málsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu verða ekki veitt viðtöl um málið fyrr en að loknum aðgerðum sem standa munu yfir í dag. Hátt í tuttugu manns var sagt upp hjá borginni í júní og tugum í ágúst. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur sagði í ítarlegu viðtali við fréttastofu í byrjun september að frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar væru fram undan hjá Reykjavíkurborg. Hildur nefndi sérstaklega að þjónustu- og nýsköpunarsvið borgarinnar væri mannafla- og fjárfrekt og að hægt væri að útvista verkefnum þess. Tómas Arnar Þorláksson fréttamaður og Sigurjón Guðni Ólason tökumaður eru staddir í ráðhúsi Reykjavíkur. Þar ætla þeir að freista þess að fá svör um málið í beinni útsendingu. Fréttin var uppfærð eftir að fundi lauk. Reykjavík Borgarstjórn Rekstur hins opinbera Vinnumarkaður Tengdar fréttir Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar eru fram undan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir eru tómir og því gæti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans veltur á því að ríkið standi við gefin loforð og óvissa ríkir um Borgarlínuna. 8. september 2026 06:00 Mest lesið Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar Innlent „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Innlent „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Innlent Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Erlent Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Innlent Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Erlent Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Innlent Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Erlent Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Erlent Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Erlent Fleiri fréttir Markmið að kanna aðstæður en ekki björgun Ákærður fyrir að drepa tvo af gáleysi Fjörutíu föngum fylgt úr landi fyrstu níu mánuði ársins Aukafundur borgarfulltrúa: Tugir stöðugilda í nýrri hrinu uppsagna og niðurskurðar „Von okkar er að lík Lúlla finnist og við getum jarðað hann“ Stakk af frá fargjaldi leigubíls Sama jarmið í sauðfé og ferðamönnum „Við eigum bara að þegja og sætta okkur við þetta“ Lögregla kölluð til vegna drengjanna í Goðafossi Runólfur verður áfram forstjóri Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Sjá meira