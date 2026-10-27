Innlent

Fækka um rúm­lega sjö­tíu stöðu­gildi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri Reykjavíkur.
Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri Reykjavíkur. vísir/einar

Stöðugildum hjá Reykjavíkurborg var fækkað um 74 í dag. Fimmtíu starfsmenn fá beina uppsögn. Um sé að ræða síðasta áfanga við fækkun stöðugilda.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg. 

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri ræðir uppsagnirnar í viðtali í beinni útsendingu á Vísi upp úr klukkan þrjú.

Greint var frá því í morgun að boðaður hefði verið borgarstjórnarfundur til að ræða hagræðingu og hermdu heimildir fréttastofu að tugum yrði sagt upp störfum. Í tilkynningunni segir að stöðugildin 74 séu öll í miðlægri stjórnsýslu borgarinnar.

Á fundinum í morgun var samþykkt að hlutfall stöðugilda í miðlægri starfsemi Reykjavíkurborgar ætti ekki að vera hærra en 7,5 prósent af heildarstöðugildum borgarinnar en reyndist hlutfallið vera 8,4 prósent í júní 2026.

„Aðgerðirnar fela í sér að 50 starfsmönnum á fimm sviðum og tveimur skrifstofum verður sagt upp störfum en af þeim verður þremur boðin önnur laus störf. Heildaráhrif aðgerðanna munu fela í sér fækkun upp á 73,8 stöðugildi, m.a. vegna starfsmannaveltu, tímabundinna ráðninga og stöðvunar ráðninga. Starfsfólki sem missir vinnuna býðst að sækja sér aðstoð hjá sálfræðingum og aðstoð við atvinnuleit í gegnum ráðningastofu.“

Þessar aðgerðir eigi að skila 1,3 milljörðum í varanlegum árlegum sparnaði.

„Með þessum aðgerðum lýkur þriðja og síðasta áfanga þeirrar umfangsmiklu fækkunar stöðugilda sem við höfum þurft að ráðast í undanfarna mánuði í miðlægri stjórnsýslu. Þetta hafa verið erfiðar en nauðsynlegar ákvarðanir sem ekki eru teknar af léttúð. Að baki þessum tölum er fólk sem hefur sinnt mikilvægum störfum og ég vil þakka því fyrir þeirra framlag til borgarinnar í gegnum árin,“ er haft eftir Hildi Björnsdóttur í tilkynningunni.

130 stöðugildi

Umrædd svið eru mannauðs- og starfsumhverfissvið, fjármála- og áhættustýringarsvið, þjónustu- og nýsköpunarsvið, umhverfis- og skipulagssvið og menningar- og íþróttasvið. Þá náðu uppsagnirnar einnig til skrifstofu borgarlögmanns og skrifstofu borgarstjórnar. Aðgerðirnar náðu hins vegar ekki til skóla- og frístundasviðs eða velferðarsviðs þar sem ráðist var í hagræðingaraðgerðir þar fyrr á árinu.

Fram kemur að þetta sé síðasti áfanginn við fækkun stöðugilda í miðlægri stjórnsýslu. Hins vegar verður áfram miðað við það að stöðugildi fari ekki umfram 7,5 prósent af heildarstarfsmannafjölda borgarinnar.

Frá því að nýr meirihluti tók við eftir kosningar í vor hefur stöðugildum fækkað um 130. Lækkun launakostnaðar er því 2,3 milljarðar króna á ársgrundvelli. 

„Þar undir falla hagræðingartillögur vegna skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem samþykktar voru í borgarráði 25. júní sl., aðgerðir vegna skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs sem samþykktar voru í borgarráði 25. ágúst sl. og þær aðgerðir sem borgarstjórn samþykkti í dag, 27. október.“

Grunnþjónusta í forgangi

Tekið er fram að áfram eigi lögbundin verkefni og grunnþjónusta að njóta forgangs. 

„Fækkunin nær því fyrst og fremst til miðlægrar stjórnsýslu, innri þjónustu og stjórnunarstarfa en ekki til starfa sem sinna daglegri þjónustu við borgarbúa. Jafnframt verður lögð áhersla á að einfalda verklag, draga úr yfirbyggingu og nýta tækifæri sem skapast hafa með stafrænni umbreytingu,“ segir í tilkynningunni.

Markmiðið sé að styrkja rekstrargrundvöll borgarinnar, draga úr kostnaði við yfirbyggingu og tryggja að fjármunir nýtist sem best. 

Í fundargerð fundarins segir að tillaga Hildar um hagræðingaraðgerðirnar var samþykkt með fimmtán atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins gegn átta atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Vinstrisins og Sósíalistaflokksins.

Næstu skref

Áfram verði þó unnið að því að styrkja undirliggjandi rekstur borgarinnar með áframhaldandi aðhaldi.

Hagræðingarhópur meirihlutans, sem Róbert Ragnarsson leiðir, mun næst skoða aðgerðir sem snúa að sölu eigna og innkaupum borgarinnar. Þá verða einnig greindar og lagðar fram tillögur sem snúa að fjarvistum og veikindahlutfalli hjá borginni.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Reykjavík Borgarstjórn

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