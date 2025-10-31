Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Lovísa Arnardóttir skrifar 31. október 2025 11:17 Ásmundarsafn var opið gestum og gangandi á Hrekkjavöku í fyrra en verður ekki opið í ár. Listasafn Íslands Mörg hverfi á höfuðborgarsvæðinu hafa ákveðið að fresta hrekkjavökuhátíð sem átti að fara fram í kvöld til morguns. Hátíðinni er frestað vegna veðurs en lægð er undan suðausturströnd sem á að valda hvassri norðaustanátt víða um land, en stormi á Suðausturlandi og á Vestfjörðum og Norðvesturlandi síðdegis og fram á kvöld. Á Facebook má sjá að búið er að fresta hátíðinni bæði á höfuðborgarsvæði og á landsbyggð. Til dæmis er búið að fresta í Hlíðum, í Vesturbæ og miðborg, á Völlunum, Norðlingaholti, Kársnesi, Laugarneshverfi og á Hellu. „Það komu umræður hvort það væri sniðugt út af veðri og aðstæðum, ekki búið að moka, að það verði erfitt fyrir lítil skrímsli og verur að labba um til að fá grikk eða gott. Þannig við ákváðum að skoða hvenær fólk myndi vilja flytja það,“ segir Saga Rúnarsdóttir, móðir og skipuleggjandi viðburðarins í Norðlingaholti. Öryggisatriði að færa hátíðina Hún segist hafa orðið smá stressuð en sé sátt við niðurstöðuna. „Þetta var bara upp á öryggi fyrir krakkana og að geta haldið allri skemmtuninni í gangi.“ Og hver var niðurstaðan? „Við ætlum að færa yfir á morgun, sama tíma, frá 17-19, sem við höfum gert síðustu ár.“ Á Facebook er hægt að finna viðburði fyrir Norðlingaholt, og flest önnur hverfi, þar sem einnig er hægt að finna kort sem fólk hefur merkt inn á hvort það sé í boði að banka upp á fyrir grikk eða gott. „Það er venjulega mjög góð þátttaka, er oftast líka fyrir öskudag. Fólki finnst voðalega gaman að taka þátt í þessu og sjá búninginn hjá krökkunum og bara upplifa smá dægrastyttingu.“ Saga segir frestunina gott tækifæri fyrir krakka til að nýta búningana. „Það er kannski betra að vera bara með tvo daga í búning heldur en einn,“ segir Alexandra sem sjálf stefnir á að vera í drekabúning og sonur hennar vera úr K Pop Demon Hunters. Halda sínu striki í Haukahlíð Sumir hafa þó ákveðið að halda sínu striki, eins og húsfélagið í Haukahlíð 1, stærsta húsfélag landsins. Óttar Völundarson er einn þeirra íbúa sem hafa skipulagt viðburð á Facebook fyrir húsfélagið í Haukahlíð 1 á Valsreitnum. Myndin er tekin í fyrra en þá voru leigð ljós og hljóðkerfi. Aðsend „Þetta er stærsta enn sem komið er stærsta húsfélag landsins,“ segir Óttar Völen blokkin er í kassa og í miðjunni er kassalaga garður. Í kassanum eru 191 íbúð. Hann segir ríka hefð í blokkinni fyrir því að halda hrekkjavöku hátíðlega. Sérstök hrekkjavökunefnd sér um að skreyta garðinn. Sérstök hrekkjavökunefnd sér um að skreyta garðinn í miðjunni. Aðsend „Það er einn inngangur í garðinn og þaðan er aðgengi að öllum íbúðum í gegnum mismunandi stigaganga,“ segir Óttar og að íbúar á jarðhæð hafi síðustu ár sérstaklega skreytt hjá sér. „Í fyrra leigðum við ljós og hljóðkerfi. Það er gert dálítið úr þessu.“ Vegna veðurs sjá þau ekki fram á að geta skreytt með sama hætti í garðinum í ár og því verða skreytingar í ár götumegin í húsinu. Hér er eflaust einhver norn að elda sitt seyði. Aðsend Mikill fjöldi í Hlíðunum í Reykjavík tekur þátt. Google Maps „Það er til að einfalda þeim sem eru að labba í hús að komast á milli. Í stað þess að skreyta garðinn verður einni hjólageymslunni breytt í hrekkjavökuhús. Fólk getur þannig fengið smá smjörþef af því sem áður var,“ segir Óttar og að allir séu velkomnir. „Það jákvæða við þetta fyrirkomulag hjá okkur er auðvitað að þú kemst yfir rosalega mikið magn, á mjög marga staði, á mjög litlum bletti.“ Hér á Vísindavef Háskóla Íslands er hægt að kynna sér nánar um uppruna hátíðarinnar. Á Kársnesinu verður líka nóg að gera. Google Maps Viðburðir í Ásmundasafni í Reykjavík og á Árbæjarsafni falla niður. „Nornir, afturgöngur og aðrar óvættir hafa afboðað komu sína á Árbæjarsafn nú á föstudaginn 31. október, þar sem þau eru veðurteppt í handanheimum. Því miður fellur hrekkjavaka því niður í ár,“ segir í tilkynningu frá safninu. Börn og uppeldi Hrekkjavaka Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Rangárþing ytra Mest lesið „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Lífið Atli Steinn fann ástina á ný Lífið „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Tónlist Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Lífið Már Gunnars genginn út Lífið Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Bíó og sjónvarp Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ Lífið Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lífið „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Lífið Gefa út endurbætta útgáfu af íslenskum leik Leikjavísir Fleiri fréttir Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Atli Steinn fann ástina á ný „Síðasta flugtak“ Play í Gamla bíói Már Gunnars genginn út Verk Þórdísar Erlu munu prýða auglýsingaskilti borgarinnar Steingleymdi að taka niður sólgleraugun Hvenær má byrja að spila jólalög? Stílhrein og stílíseruð útsýnisíbúð við Heiðmörk Ískyggilega líkur ofurfyrirsætu: „Ég er með píku“ „Get ekki gengið óstudd og framundan er mikil endurhæfing“ Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu „Alvöru“ jólasveinn gisti á Hótel Rangá Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu „Þetta er það fallegasta sem einhver hefur sagt um mig“ Hvað þýðir „six-seven“? Smáforrit til að deila heimilisverkum: „Fæ þrjú stig fyrir að þurrka af á heimilinu“ Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Ljúffengar banana- og kakóbollakökur í nestisboxið Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Barist upp á líf og dauða „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Langþráður draumur verður að veruleika Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Sjá meira