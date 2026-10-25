Veður

Lægðin fyrr á ferðinni

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur fylgist grannt með lægðinni í langtímaspám.
Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur fylgist grannt með lægðinni í langtímaspám. Samsett

Allt lítur út fyrir að lægðin sem hefur verið sýnileg í langtímaspám komi fyrr til landsins en fyrstu spár reiknuðu með að sögn veðurfræðings. Feykihvasst verði á fimmtudag með suðaustan- eða austanátt gangi spár eftir. 

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir lægðina ná mestri dýpt á seinnipart fimmtudags í stað föstudagsmorguns eins og var reiknað var með. Hann segir veður gjarnan koma fyrr en fyrstu spár reikni með. 

Sjá einnig: Svaka­leg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið

„Í spá ECMWF er hún ekki eins djúp eða 956 hPa kl. 12 á fimmtudag. Á þó trúlega eitthvað eftir í mestu dýpt. Spá AIFS (hermigreindarspá) á kortunum til hægri, þar lægðin dýpri, en miðjunni spáð vestar, alveg undir A-strönd Grænlands,“ skrifar Einar á Facebook-síðu sinni og veðurvefnum Bliku.is.  

Kort Veðurstofunnar sem Einar fylgist grannt með og vísar til í færslunni. 

Undir austurströnd Grænlands sé hún einnig um sex klukkustundum fyrr á ferðinni. 

Til samanburðar var lægðin sem gekk hér yfir í síðustu viku 934 hPa og setti hún októbermet, sagði Einar í samtali við Vísi á föstudaginn.

„Það væri jákvætt fyrir okkur. Raunin er sú að meirihluti djúpra lægða með svipaðan aðdraganda endar þar á hringsóli. Breytir því ekki að feykihvasst verður á undan skilunum með SA- eða A-átt.“

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