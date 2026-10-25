Lægðin fyrr á ferðinni Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. október 2026 15:13 Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur fylgist grannt með lægðinni í langtímaspám. Samsett Allt lítur út fyrir að lægðin sem hefur verið sýnileg í langtímaspám komi fyrr til landsins en fyrstu spár reiknuðu með að sögn veðurfræðings. Feykihvasst verði á fimmtudag með suðaustan- eða austanátt gangi spár eftir. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir lægðina ná mestri dýpt á seinnipart fimmtudags í stað föstudagsmorguns eins og var reiknað var með. Hann segir veður gjarnan koma fyrr en fyrstu spár reikni með. Sjá einnig: Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið „Í spá ECMWF er hún ekki eins djúp eða 956 hPa kl. 12 á fimmtudag. Á þó trúlega eitthvað eftir í mestu dýpt. Spá AIFS (hermigreindarspá) á kortunum til hægri, þar lægðin dýpri, en miðjunni spáð vestar, alveg undir A-strönd Grænlands,“ skrifar Einar á Facebook-síðu sinni og veðurvefnum Bliku.is. Kort Veðurstofunnar sem Einar fylgist grannt með og vísar til í færslunni. Undir austurströnd Grænlands sé hún einnig um sex klukkustundum fyrr á ferðinni. Til samanburðar var lægðin sem gekk hér yfir í síðustu viku 934 hPa og setti hún októbermet, sagði Einar í samtali við Vísi á föstudaginn. „Það væri jákvætt fyrir okkur. Raunin er sú að meirihluti djúpra lægða með svipaðan aðdraganda endar þar á hringsóli. Breytir því ekki að feykihvasst verður á undan skilunum með SA- eða A-átt.“ Veður Mest lesið Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Innlent Nóg sé komið af Trump Erlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Innlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Innlent Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Innlent Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Erlent Lægðin fyrr á ferðinni Veður Fleiri fréttir Lægðin fyrr á ferðinni Norðan kaldi og snjókoma til fjalla Lægðardrag á leiðinni Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Krapi og hálkublettir víða Skafið og saltað Engar viðvaranir Lá á þakplötu þegar hann hringdi í Neyðarlínuna Varar við ferðum milli Hafnar og Djúpavogs Gul skriðuviðvörun á Ströndum og Vestfjörðum Áfram blautt og hvasst með gulum viðvörunum Gæti komið til lokana með stuttum fyrirvara Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Talsverð rigning næstu daga Fylgstu með lægðinni í beinni Viðvaranir á viðvaranir ofan Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Skúrir og rigning en léttir til er líður á daginn Suðaustan stormur og gul viðvörun Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Sjá meira