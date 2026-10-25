Norðan kaldi og snjókoma til fjalla Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. október 2026 07:20 Esjan. Vísir/Vilhelm Í dag má búast við norðan kalda eða strekkingi víðast hvar en austan Öræfa má reikna með akkhvössum eða hvössum vindi fram að hádegi. Á láglendi er búist við rigningu eða slyddu en snjókomu til fjalla. „Úrkomusvæði sem kemur úr austri mjakast yfir landið í dag með úrkomu, en sunnan- og vestanlands verður úrkomulítið þangað til í kvöld. Þó gæti hann hangið þurr syðst á landinu,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings. Hiti verður á bilinu 0-7 stig. Víðast hvar lægir með kvöldinu og á morgun og reiknað er með hægri breytilegri átt. Úrkomusvæðið verður yfir norðanverðu landinu en smám saman dregur úr úrkomu. Sunnanlands verður að mestu þurrt og skýjað með köflum. Veðurhorfur á landinu næstu daga: Á mánudag:Breytileg átt, 3-10 m/s og rigning, en slydda eða snjókoma til fjalla á norðanverðu landinu en dregur smám saman úr úrkomu. Skýjað með köflum sunnan heiða. Hiti 0 til 6 stig að deginum.Á þriðjudag:Norðlæg átt, 8-15 m/s, hvassast norðvestantil og austast. Rigning eða súld, en úrkomulítið á Suðausturlandi. Hiti 4 til 9 stig.Á miðvikudag:Hæg breytileg átt, en norðvestlæg átt, 5-13 austast fram á daginn. Rigning eða slydda nyrst, en styttir upp seinnipartinn. Annars úrkomulítið og bjart með köflum suðaustanlands. Hiti 1 til 7 stig. Veður Mest lesið Musk segi ósatt um Starlink Erlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Innlent Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Erlent Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Erlent Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Erlent Vilja hækka samræðisaldur Innlent „Ég er bara svolítið sár“ Innlent Ekki enn náðst að slökkva í Arnarhreiðri Hitlers Erlent Telja brýnt að endurskoða fækkun lögregluembætta Innlent Fleiri fréttir Norðan kaldi og snjókoma til fjalla Lægðardrag á leiðinni Svakaleg lægð í líkingu við metlægðina í síðustu viku nálgast landið Krapi og hálkublettir víða Skafið og saltað Engar viðvaranir Lá á þakplötu þegar hann hringdi í Neyðarlínuna Varar við ferðum milli Hafnar og Djúpavogs Gul skriðuviðvörun á Ströndum og Vestfjörðum Áfram blautt og hvasst með gulum viðvörunum Gæti komið til lokana með stuttum fyrirvara Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Talsverð rigning næstu daga Fylgstu með lægðinni í beinni Viðvaranir á viðvaranir ofan Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Skúrir og rigning en léttir til er líður á daginn Suðaustan stormur og gul viðvörun Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Sjá meira